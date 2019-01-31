Zara, hızlı tüketim markaları arasında en popüler isimlerin başında geliyor. Büyük moda devlerinin koleksiyonlarını sıkı takipte olan ve kendi ürünlerine onlardan yola çıkarak yön veren marka yaptığı logo değişikliği ile dikkat çekti.

2018’in ikinci yarısında Burberry ve Celine logolarında değişikliğe gitmişti. Zara da yüksek modaya ayak uydurarak 2010’dan bu yana kullandığı logo tasarımında güncelleme yaptı. Hafta başında ortaya çıkan yeni logonun tasarımı Baron & Baron ajansına ait. Yeni logoda yazı tipinin değiştiği ve boşlukların azaldığı görülüyor.

Bunun üzerine sosyal medyada yeni logo üzerine olumlu- olumsuz pek çok eleştiri yapıldı. İşte en fazla dikkat çekenler:

The new Zara logo is actually me trying to squeeze into their clothes…😰 pic.twitter.com/KNBR5BHg4F — P.U. 〽️🖌 (@captl_P) January 29, 2019

Bazı kullanıcılar yeni logoyu “Zara’nın kıyafetlerine sığmaya çalışırken ben de bu logo gibi görünüyorum” gibi komik bir şekilde yorumladı.

Zara's new logo is making me claustrophobic. 😨 pic.twitter.com/uSHylbzNCH — Howard Pinsky (@Pinsky) January 29, 2019

Bazıları ise yeni logonun onlarda klostrofobi yarattığını belirtti.

Zara have updated their logo. pic.twitter.com/GhhQziNV1D — It’s a Fabio ✌︎⁂ (@fffabs) January 26, 2019

2011 ve 2019 karşılaştırmasının yanı sıra 2027’deki logoyu da tahmin eden bu tweet ise oldukça fazla etkileşim aldı.

Peki siz yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz?