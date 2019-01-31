Zara, hızlı tüketim markaları arasında en popüler isimlerin başında geliyor. Büyük moda devlerinin koleksiyonlarını sıkı takipte olan ve kendi ürünlerine onlardan yola çıkarak yön veren marka yaptığı logo değişikliği ile dikkat çekti.
2018’in ikinci yarısında Burberry ve Celine logolarında değişikliğe gitmişti. Zara da yüksek modaya ayak uydurarak 2010’dan bu yana kullandığı logo tasarımında güncelleme yaptı. Hafta başında ortaya çıkan yeni logonun tasarımı Baron & Baron ajansına ait. Yeni logoda yazı tipinin değiştiği ve boşlukların azaldığı görülüyor.
Bunun üzerine sosyal medyada yeni logo üzerine olumlu- olumsuz pek çok eleştiri yapıldı. İşte en fazla dikkat çekenler:
Bazı kullanıcılar yeni logoyu “Zara’nın kıyafetlerine sığmaya çalışırken ben de bu logo gibi görünüyorum” gibi komik bir şekilde yorumladı.
Bazıları ise yeni logonun onlarda klostrofobi yarattığını belirtti.
2011 ve 2019 karşılaştırmasının yanı sıra 2027’deki logoyu da tahmin eden bu tweet ise oldukça fazla etkileşim aldı.
Peki siz yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz?