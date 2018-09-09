Zarif ve Güçlü Bir Vücut İçin Ünlülerin Yeni Favorisi Bale Egzersizleri

Kardiyo ya da HIIT gibi antrenmanlar fazla ağır geliyorsa ya da ağırlık çalışmaları da sizi çok zorluyorsa; farklı bir program aramanın tam zamanı olabilir.

İşte tam bu noktada ünlü isimlerin son dönemdeki favorisi bale egzersizleri devreye giriyor.

New York City Balesi’nde 10 yıl baş balerin olarak çalışan Mary Helen Bowers‘ın yaratıcısı olduğu Ballet Beautiful egzersiz programı; temel olarak ilhamını baleden alan oldukça güçlü bir fitness programı.

Natalie Portman‘ı kendisine Oscar ödülü kazandıran Black Swan‘daki balerin rolü için bu program ile hazırlayan Bowers’ın bale rutinini Victoria’s Secret melekleri başta olmak üzere pek çok ünlü isim takip ediyor.

Victoria’s Secret melekleri dışında Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Miranda Kerr ve Alexa Chung gibi isimler; inceltirken vücudu güçlendiren ve duruşu düzelten bu programın sıkı birer hayranı.

Hatta Alexa Chung’ı New York sokaklarında sık sık pisi pisileri ile görmek mümkün.

Yaklaşık 1 saatlik farklı bölgelere özel programları bulunan bale egzersizlerinde amaç; tüm kasları vücudun kendi ağırlığı kullanarak harekete geçirmek. Vücudun esnekliğini de farklı bir boyuta taşıyan bu program; kıyafetleri ile de şık bir şekilde spor yapmaya imkan tanıyor. Tabii ki tüm bu zarafete aldanmamak gerek zira program bir hayli zor.

Bu programın pek çok farklı egzersizini Youtube’dan bulabilir, daha fazlası için sitelerini ziyaret edeilirsiniz.

 

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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