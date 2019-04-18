Arzu Nesnesi: Yastık Çantalar

Hay?r, kol alt?nda toplanan bir uyku tulumu de?il o? Sokak stilinin yeni gözdesi yast?k çantalar, imza parça olarak sahnedeki yerini ald? ve olmazsa olmaz kategorisine eklendi.

Bu büyük çanta trendinin arkas?nda Maison Margiela markas? yer al?yor.

Önceki sezonlarda hayat?m?zda olan kapitone çantalar, omuz ta??m?s?na oldukça uygundu. Ama i?ler de?i?ti. Margiela Glam Slam Bag, abart?l? bir siluete sahip modelle kar??m?zda. Çantan?n; pamuk ?ekeri pembesinden beyaza kadar hemen hemen her tonu mevcut.

Son zamanlarda ortaya ç?kan moda trendlerinin ço?u gibi biraz tuhaf olsa da, bir y?ld?z parça olaca?? kesin. Büyüleyici etkisine kap?lmamak ne mümkün. Sokak stili için en iyi kullan?m önerilerine de göz atmay? unutmay?n.