Bu Haziran Denemeniz Gereken 10 Kurtarıcı Saç Modeli

Yaz aylarında saçlarla uğraşmak tam bir kabus olabiliyor. Bunaltıcı havalarda rahat etmenizi sağlayacak ve aynı zamanda şıklığınızı tamamlayacak 10 havalı saç modelini sizler için bir araya getirdik.

1#

@cwoodhair

Sophie Turner'ın ilham veren topuz saç modeli hemen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir model. Topuzunuzu tamamladıktan sonra daha doğal bir görünüm için krepe tarağıyla dokunuşlar yapmayı ihmal etmeyin. Bu saça özellikle halka küpelerin çok yakıştığını belirtmeliyiz.

2#

@kathleen_hair

Kıvırcık saçlara sahipseniz bu model yaz boyunca kurtarıcınız olacak. Tepeden salaş bir şekilde toplayacağınız saçınızın önlerinden ve kulak arkasından ufak perçemler çıkarmayı unutmayın.

3#

@bescene

Liladan pembeye geçişler barındıran bu ombre görünümünü çok sevdik! Haziran ayında saçlarında değişikliğe gitmek isteyenler için kusursuz bir alternatif.

4#

@kristin_ess

Plaj dalgalarınız kurdele tokaları hak ediyor. Bunun için toka haricinde fularlarınızı da kullanabilirsiniz. Renk ve desen konusunda serbestsiniz!

5#

@EGUPTA

Özellikle Jennifer Lopez ile bağdaşlaşan bu modeli dilerseniz özel gecelerde dilerseniz günlük saç olarak kullanın. İri maşalarla saçlarınızı dalgalandırmanız yeterli.

6#

@edenfines

İnsanda yoğun şekilde perma yaptırma arzusu uyandıran bu model ise zamansız bir etkileyiciliğe sahip.

7#

@emmachenartistry

Topuzlarınıza hareket katmanın en kolay yolu saç bantları ve taçlar.

8#

@erickinvisible

Bu saç modelini özellikle katılacağınız festival ve konserler için öneriyoruz.

9#

@annelyse.o

Sezonun en popüler tokalarından saçınızın tek tarafına apayrı bir hava verirken yararlanın.

10#

@brittsully

Çabasız saçlardan hoşlanıyorsanız bu model tam size göre! Bunun için tarzınıza uygun bir toka edinmelisiniz.