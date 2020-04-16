Instagram’da Takibe Almanız Gereken Tasarımcılar

Lüks moda evlerinin arkasındaki isimler ve trendlere yön vereyen tasarımcıların Instagram hesaplarınının izindeyiz.

İşte birbirinden eğlenceli ve ilham veren paylaşımlarıyla Instagram’da mutlaka takibe almanız gereken, ana sayfanıza renk katacak tasarımcılar…

Simon Porte Jacquemus (@Jacquemus)

Simon Porte Jacquemus’nün dışa dönük mimari, pastoral ve kişisel fotoğrafçılık soslu postları; ana sayfanıza bir güneş gibi doğmayı garanti ediyor.

Jonathan Anderson (@jonathan.anderson)

Loewe ve J.W. Anderson markalarının kreatif direktörü Jonathan Anderson’ın Instagram’ının hem eklektik hem de derin olması şaşırtıcı değil. genelde kendisine ilham veren şeyleri paylaşıyor.

Ulla Johnson (@ullajohnson)

Brooklyn’de yaşayan Johnson; kendi adını taşıyan marka hesabını kişisel hayatıyla ustaca sentezliyor.

Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli@admin

Valentino Kreatif Direktörü Pierpaolo Piccioli, tasarım süreci ve ilham perileri hakkında ayrıntılı paylaşımlar yapıyor.

Sarah Staudinger (@staud)

Kült It-girl markasının arkasındaki LA tabanlı tasarımcı, kişisel hesabında ilham verici görünümler paylaşıyor.

Marc Jacobs (@themarcjacobs)

En klasik deri çantanın arkasındaki isim Marc Jacobs; Instagram hesabında enerjik, mizah dolu ve cesur güzellik görünümleri de içeren paylaşımlara sahip.

Kerby Jean-Raymond (@kerbito)

Pyer Moss’un arkasındaki isim; sanatsal baaçısını Instagram’a da taşımış.

Daniel Roseberry (@danielroseberry)

Schiaparelli’nin Kreatif Direktörü, markadan gelen tüm parıltıları ve favori anlarını Instagram’ına da taşıyor.

Diane Von Furstenberg (@therealdvf)

Gerçek bir moda ikonu arıyorsanız, DVF’i takip edin! Anvelop elbisenin mucidi Furstenberg; takip etmesi en keyifli isimlerden biri.

Anthony Vaccarello (@anthonyvaccarello)

YSL’in kreatif direktörü, Instagram’ı hayatını belgelemek için estetik şekilde kullanan isimlerden.

Christian Siriano (@csiriano)

Project Runway galibi Siriano aynı zamanda atölyesini COVID-19 ile mücadele için açan ilk isimlerden.

Alber Elbaz (@alberelbaz8)

Lanvin’de 2001’den 2015’e dek kreatif direktör koltuğunda oturan Elbaz’ın Instagram’ını takip etmelisiniz.