Instagram’da Takibe Almanız Gereken Tasarımcılar

Lüks moda evlerinin arkasındaki isimler ve trendlere yön vereyen tasarımcıların Instagram hesaplarınının izindeyiz.

İşte birbirinden eğlenceli ve ilham veren paylaşımlarıyla Instagram’da mutlaka takibe almanız gereken, ana sayfanıza renk katacak tasarımcılar…

Simon Porte Jacquemus (@Jacquemus)

Simon Porte Jacquemus’nün dışa dönük mimari, pastoral ve kişisel fotoğrafçılık soslu postları; ana sayfanıza bir güneş gibi doğmayı garanti ediyor.

Jonathan Anderson (@jonathan.anderson)

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WE’LL MEET AGAIN Sang by Dame Vera Lynn We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day Keep smiling through Just like you always do 'Till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day Keep smiling through Just like you always do 'Til the blue skies Drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them it won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singin' this song We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day #1943 #thequeen #wecandothis #together #stayathome

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Loewe ve J.W. Anderson markalarının kreatif direktörü Jonathan Anderson’ın Instagram’ının hem eklektik hem de derin olması şaşırtıcı değil. genelde kendisine ilham veren şeyleri paylaşıyor.

Ulla Johnson (@ullajohnson)

Brooklyn’de yaşayan Johnson; kendi adını taşıyan marka hesabını kişisel hayatıyla ustaca sentezliyor.

Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli@admin

Valentino Kreatif Direktörü Pierpaolo Piccioli, tasarım süreci ve ilham perileri hakkında ayrıntılı paylaşımlar yapıyor.

Sarah Staudinger (@staud)

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strong feelings towards toile print

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Kült It-girl markasının arkasındaki LA tabanlı tasarımcı, kişisel hesabında ilham verici görünümler paylaşıyor.

Marc Jacobs (@themarcjacobs)

En klasik deri çantanın arkasındaki isim Marc Jacobs; Instagram hesabında enerjik, mizah dolu ve cesur güzellik görünümleri de içeren paylaşımlara sahip.

Kerby Jean-Raymond (@kerbito)

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🐶 👌🏾

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Pyer Moss’un arkasındaki isim; sanatsal baaçısını Instagram’a da taşımış.

Daniel Roseberry (@danielroseberry)

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Tuxedo ultimate🖤 #schiaparellihautecouturess20

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Schiaparelli’nin Kreatif Direktörü, markadan gelen tüm parıltıları ve favori anlarını Instagram’ına da taşıyor.

Diane Von Furstenberg (@therealdvf)

Gerçek bir moda ikonu arıyorsanız, DVF’i takip edin! Anvelop elbisenin mucidi Furstenberg; takip etmesi en keyifli isimlerden biri.

Anthony Vaccarello (@anthonyvaccarello)

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Morning +- day 25

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YSL’in kreatif direktörü, Instagram’ı hayatını belgelemek için estetik şekilde kullanan isimlerden.

Christian Siriano (@csiriano)

Project Runway galibi Siriano aynı zamanda atölyesini COVID-19 ile mücadele için açan ilk isimlerden.

Alber Elbaz (@alberelbaz8)

Lanvin’de 2001’den 2015’e dek kreatif direktör koltuğunda oturan Elbaz’ın Instagram’ını takip etmelisiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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