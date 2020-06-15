Kate Middleton’dan İlhamla Beyaz Delikli Bluz Trendi

Prens William ve Kate Middleton pandemi nedeniyle katılamadıkları toplantı ve ziyaretleri Zoom üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Kate Middleton kendine has şık tarzıyla bu görüşmelerle de ilham yaratmakta kararlı.

Son görüşmelerinden birinde Middleton’ı daha önce çiçek festivalinde de giydiği beyaz delikli nakışlardan oluşan eyelet gömleğiyle görüyoruz. Sezondan satın alabileceğiniz benzer parçaları sizler için araştırıp bir araya getirdik.

anthropologiE- FOREVER 21

Bu üstleri kombinlemenin en havalı yolu keten pantolonlar ve jeanler. Özellikle toprak tonlarındaki yazlık keten pantolonlarla birlikte giyeceğiniz üstleri, yazın ruhunu yansıtmak için topuklu espadrillerle tamamlayabilirsiniz.

ÜSTLER: &other stories

Hasır ya da sepet çantalarla tamamlayacağınız görünümünüz nostaljik ve romantik bir enerji yaratacak!

zara- h&m

Her sezonun değişmez aksesuarlarından gold altın küpeleri stilinize eklemeyi unutmayın!

MANGO

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için