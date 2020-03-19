Saçlarınızı Kimyasal Kullanmadan Evdeki Malzemelerle Boyayın

Saçlarınızı evdeki malzemelerle de boyayabileceğinizi biliyor muydunuz? Saçlarımızı genel olarak en çok yıpratan şey şüphesiz ki saç boyaları. Amonyak ve paraben içeren saç boyaları aşırı kimyasal yüklemesinden saçlarınıza ve saç derinize zarar verir. Bunu önlemek için saçlarınızı doğal ürünlerle kendiniz boyayabilirsiniz.

İşte evde saç boyası olarak kullanabileceğiniz besinler:

Saçlarda doğal kızıl- turuncu ışıltılar yapmanın yolları

Kızıl- turuncu saçlar için havuç suyu

Saçlarınızda kızıl-turuncu ışıltılar istiyorsanız çözüm buzdolabında! Havuç ile saçlarınızı kızıl tonlara getirebilirsiniz. Havuç suyunu zeytin yağı ya da Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Ardından saçlarınıza bol miktarda uygulayın. Saçlarınızı boya bonesine sararak bir saat bekletin. Saçlarınızı elma sirkesi ilave ettiğiniz su ile durulayın. İstediğiniz renk verimini almak için birkaç hafta uygulamanız gerekebilir.

Eğer saçlarınızda daha yoğun ve soğuk alt tonlu bir kırmızılık istiyorsanız kullanmanız gereken sebze pancar olacak. Bunun uygulamasını da tıpkı havuç gibi yağlarla karıştırarak yapın. Bol miktarda saçınıza uygulayıp 1 saat bekletin.

papatya çayı ile saç sarartma

Sarı saçlar için papatya çayı

Hali hazırda zaten sarı renkte saçlara sahipseniz sarışınlığınızı daha da belirgin hale getirmek için papatya çayı kullanabilirsiniz. Saç renginizi papatya çayıyla sarartmak/ açmak için yapmanız gereken basit: Kaynar suya yarım kupa papatya çayı bitkisi ekleyerek demleyin. Yarım saat bekletip bitkileri süzün. Bu süreçte su da soğumuş olacak. Saçlarınızı yıkadıktan sonra duşun kalanında hazırladığınız papatya çayını saçlarınıza dökün. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra durulayın. Parlak ve ışıltılı sarı saçlar için haftada bir gün duş rutininize eklemeniz önerilir.

ada çayı ile saç bakımı

Koyu kahverengi ve siyah saçlar için ada çayı

Koyu renk saçlarınızın rengini daha da belirginleştirmek, gri saçlarınızın rengini koyu hale getirmek için en etkili yöntem ada çayı. Bir litre kaynar suda yarım kupa ada çayı bitkisini demleyin. Minimum yarım saat demlemeniz önemli. Daha koyu renk elde etmek için daha da uzun süre demleyebilirsiniz. Soğumuş ada çayını temiz ve havluyla ıslaklığı alınmış saçınıza uygulayara minimum 15 dakika saçlarınızda bekletip durulayın.

Limon ile saç rengi açma

Saçlarınızın rengini açmak için limon

Saçlarınız hangi renk olursa olsun daha açık renk pigmentleri yaratmak için limondan yararlanabilirsiniz. Limon ile saçlarınızı açtığınızda güneşten açılmış gibi bir etkiyle karşılaşırsınız. Bunu kim istemez ki? Ancak bilmeniz ve dikkatli olmanız gereken nokta şu: Limon kalıcı sonuçlar verir. Limon uyguladığınız noktalardaki renk pigmenti yok olur. Saçınızı ancak kestiğiniz sürece bu görünümden vazgeçebilirsiniz. O nedenle sadece uç veya yarım boy kısımlarına uygulamanızda fayda var.

Şimdi gelelim limon ile saçlarınızın rengini nasıl açacağınıza: Limon suyunu bir sprey şişeye koyun. Ardından saçlarınıza bol miktarda sıkın. Eşit dağılım için saç tarağı kullanabilirsiniz. Daha etkili sonuç için evinizin balkonuna ya da bahçeye çıkarak güneşte durabilirsiniz. Bir saat saçınızda limonlu suyla bekledikten sonra yıkayın. Anında etki eden bir uygulama olmadığı için birkaç sefer tekrar etmeniz gerekebilir.

saçlarda koyu gölgeler

Saç renginizi biraz daha koyu hale getirmek için kahve

Saçlarınızda koyu gölgeler yaratmak için kahvenin etkisinden faydalanabilirsiniz. Koyu kavrulmuş kahvenizi demleyin. Yarım fincan kahveye, iki çay kaşığı kullandığınız telveden ekleyin. Bir fincan da saç kremi ekleyerek karıştırın. Karışımı temiz, nemli saça uygulayın. Bir saat saçınızda bekletin ve ardından yıkayın. Uzun süreli bir çözüm olmadığını belirtmemizde fayda var.