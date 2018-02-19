2018 BAFTA ÖDÜLLERİ KIRMIZI HALISINDAN EN İYİ GÖRÜNÜMLER

Geçtiğimiz gece düzenlenen BAFTA 2018 Ödülleri; kazananlar kadar kırmızı halı görünümleriyle de dikkat çekti.
İşte BAFTA 2018 gecesinden ışıldayan görünümler:
Gemma Arterton
Alberta Ferretti
Greta Gerwig
Jonathan Cohen
Salma Hayek
Gucci
Helena Bonham Carter
Vivienne Westwood
Karen Gillan
Vera Wang
Naomie Harris
Saoirse Ronan
Chanel
Margot Robbie
Givenchy
Lily James
Burberry
Kate Middleton
Jenny Packham
Leslie Bibb
Yanina Couture
Rebecca Ferguson
Stella McCartney
Lupita Nyong’o
Elie Saab
Emma Roberts
Schiaparelli
Angelina Jolie
Ralph & Russo
Jennifer Lawrence
Christian Dior
Letitia Wright
Gucci
Octavia Spencer
Natalie Dormer
Alberta Ferretti