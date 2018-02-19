2018 BAFTA ÖDÜLLERİ KIRMIZI HALISINDAN EN İYİ GÖRÜNÜMLER

Müşra Demir - ŞUB 19, 2018 PAZARTESI

 

 


Geçtiğimiz gece düzenlenen BAFTA 2018 Ödülleri; kazananlar kadar kırmızı halı görünümleriyle de dikkat çekti.

İşte BAFTA 2018 gecesinden ışıldayan görünümler: 

Gemma Arterton

Alberta Ferretti

Greta Gerwig

Jonathan Cohen

Salma Hayek

Gucci

Helena Bonham Carter

Vivienne Westwood

Karen Gillan

Vera Wang

Naomie Harris

Saoirse Ronan

Chanel

Margot Robbie

Givenchy

Lily James

Burberry

Kate Middleton

Jenny Packham

Leslie Bibb

Yanina Couture

Rebecca Ferguson

Stella McCartney

Lupita Nyong’o

Elie Saab

Emma Roberts

Schiaparelli

Angelina Jolie

Ralph & Russo

Jennifer Lawrence

Christian Dior

Letitia Wright

Gucci

Octavia Spencer

Natalie Dormer

Alberta Ferretti


Müşra Demir

 

 