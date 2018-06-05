2018 CFDA Moda Ödülleri’nin İlham Verici Güzellik Görünümleri

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen 2018 CFDA Moda Ödülleri, sektörün önemli isimlerinin bir araya geldiği ve geriye de ilham verici görünümlerin kaldığı bir gece oldu.

Saç ve makyaj oyunlarının iddiası ortada. New York şehrinde Brooklyn Müzesi’ne gerçekleşen ödül gecesi; Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kaia Gerber başta olmak üzere yıldızların güzellik görünümlerine yakından göz atmaya ne dersiniz?

Kendall Jenner

Pembe lip gloss’u ve dağınık topuzuyla gecenin en ilham verici görünümlerinden.

Kim Kardashian

Yoğun göz makyajı ve at kuyruğuyla cezbedici görünmekte.

Gigi Hadid

Hadid, mat kırmızı ruju ve geriye taranmış saçlarıyla klasik ve stil sahibi bir görünüme sahip.

Martha Hunt

Hunt’un kedi gözü makyajının cezbedici etkisi ortada. Nude rujuyla da mükemmel bir uyum yakalamış.

Josephine Skriver

Yaz aylarına taşımaktan emin olmadığımız bu koyu ruj, kırmızı halı stilinde oldukça etkileyici görünmekte. Göz kapaklarındaki mat göz farı ile de ideal birleşim yakalanmış.

Mary-Kate ve Ashley Olsen

31 yaşındaki kız kardeşler, klasik ve şık bir görünümle karşımızdalar.

Lupita Nyong’o

Eyeliner’ı, metalik göz farı ve bronz tonlardaki ruju ile gecenin kazananlarından.

Irina Shayk

Nude dudak makyajı ve elbisesiyle bütünlük yakalayan göz makyajıyla ışıl ışıl görünmekte.