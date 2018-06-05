2018 CFDA Moda Ödülleri’nin Öne Çıkan Görünümleri

Dün gece 2018 CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısında ise her zamanki gibi şıklık yarışı yaşandı.

İşte Gigi Hadid ve Kim Kardashian‘ın öne çıktığı; 2018 CFDA Moda Ödülleri’nin en iyi görünümleri:

Alressandra Ambrosio

Ünlü model, Tommy Hilfiger imzalı bir tasarım tercih etti.

Ciara

Paul Andrew tasarımıyla geceye katıldı.

Cate Blanchett

Gecede ödül veren isimlerden olan Blanchett; yine ışıldayan isimlerden biriydi.

Gigi Hadid

Versace imzalı tulumu ile gecenin en dikkat çeken ismiydi.

Kaia Gerber

İlk kez CFDA Moda Ödülleri’ne gelen genç model; Alexander Wang takımı ile.

Naomi Campbell

Geceden moda İkonu ödülü ile ayrılan Naomi Campbell; Calvin Klein elbisesiyle.

Lupita Nyong’o

Oscar ödüllü yıldız gecenin ışıldayan isimlerindendi.

Kim Kardashian

Geceden ödülle ayrılan Kardashian; Rick Owens tasarımı tercih etti.

Whoopie Goldberg

Usta oyuncu tercihini Christian Siriano imzalı bir takım tercih etti.

Kendall Jenner

Tercihini Alexandre Vauthier’den yana kullandı.

Winnie Harlow

Tommy Hilfiger imzalı elbisesiyle.

Sara Sampaio

Victoria’s Secret meleği; J. Mendel imzalı elbisesiyle.

Amber Heard

Genç oyuncu, gecede smokin giymeyi tercih etti.