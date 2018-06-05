2018 CFDA Moda Ödülleri’nin Öne Çıkan Görünümleri

Dün gece 2018 CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısında ise her zamanki gibi şıklık yarışı yaşandı.
İşte Gigi Hadid ve Kim Kardashian‘ın öne çıktığı; 2018 CFDA Moda Ödülleri’nin en iyi görünümleri:
Alressandra Ambrosio
Ünlü model, Tommy Hilfiger imzalı bir tasarım tercih etti.
Ciara
Paul Andrew tasarımıyla geceye katıldı.
Cate Blanchett
Gecede ödül veren isimlerden olan Blanchett; yine ışıldayan isimlerden biriydi.
Gigi Hadid
Versace imzalı tulumu ile gecenin en dikkat çeken ismiydi.
Kaia Gerber
İlk kez CFDA Moda Ödülleri’ne gelen genç model; Alexander Wang takımı ile.
Naomi Campbell
Geceden moda İkonu ödülü ile ayrılan Naomi Campbell; Calvin Klein elbisesiyle.
Lupita Nyong’o
Oscar ödüllü yıldız gecenin ışıldayan isimlerindendi.
Kim Kardashian
Geceden ödülle ayrılan Kardashian; Rick Owens tasarımı tercih etti.
Whoopie Goldberg
Usta oyuncu tercihini Christian Siriano imzalı bir takım tercih etti.
Kendall Jenner
Tercihini Alexandre Vauthier’den yana kullandı.
Winnie Harlow
Tommy Hilfiger imzalı elbisesiyle.
Sara Sampaio
Victoria’s Secret meleği; J. Mendel imzalı elbisesiyle.
Amber Heard
Genç oyuncu, gecede smokin giymeyi tercih etti.