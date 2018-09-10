2018 Victoria Secret Fashion Show’da Yeni İsimleri Gölgede Bırakacak Olan Melekler

Yılın en gözde şovu ufukta bizi bekliyor.

Her sene, dünyanın en iyi modelleri, bu görkemli pistte, Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de milyonlarca dolar değerinde pırlantaya gömülü bir şekilde yürüyor.

Senenin en gözde müzisyenleri sahne alırken, defileyi izlemek için de heyecanla bekleyen binlerce kişiyi de unutmamak gerek.

2018’in şovu için hazırlıklar devam ederken, hangi modellerin bu podyumda (yüksek ihtimal) yürüyeceklerine göz atmaya ne dersiniz?

Listeye eklenen yeni isimlere şuradan göz atabilirsiniz, biz şu an yeni isimleri gölgede bırakacak gibi duran eski melekleri radara alıyoruz

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Sara Sampaio

Melek Sara Sampaio’nun sadece birkaç hafta önce paylaştığı VS çekimlerinden yola çıkıyoruz ve podyumda yürüme ihtimalinin emin bir bahis olduğunu düşünüyoruz.

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Candice Swanepoel

Haziran ayında ikinci oğlunu dünyaya getiren model Candice Swanepoel’in 2018 gösterisini atlayıp atlayamayacağı merak ediliyordu ama Instagram’ından yaptığı paylaşımla, bu şova çoktan hazır olduğunu doğruladı.

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Stella Maxwell

Tüm yılın en çalışkan isimlerinden olan Stella’yı bu podyumda göreceğimiz için mutluyuz.

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Behati Prinsloo

Son iki şova çocukları Dusky ve Gio’ya olan hamileliklerinden dolayı katılamayan, Behati’nin 2018’deki büyük geri dönüşünü heyecanla bekliyoruz.

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Jasmine Tookes

Victoria’s Secret Fashion Show’da podyumda sıraya girecek isimlerden.

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Elsa Hosk

Favori meleklerimizden.

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Bella Hadid

Melek olmasa da, podyumun hakkını veren modellerden olan Bella Hadid, muhtemelen bu sene üçüncü şovuna katılacak.

Gigi Hadid

Şangay’da 2017 yılında gerçekleşen şova katılmasa da, Gigi’nin bu yıl kanatlarını yeniden canlandıracağını konuşulanlar arasında.

Romee Strijd

Melek Romee, podyumda yürüme ihtimalini garanti altına alan isimlerden.

Lais Ribeiro

Lais Ribeiro, bu sene yine Fantasy Bra’yı giymeyebilir ancak Lais şovun hala önemli bir parçası olmaya devam edecek.

Martha Hunt

Victoria’s Secret çekimlerini iki hafta önce instagram’ından paylaşıyor olması Marta Hunt’ın da bu podyumda yürüyeceğine önemli bir işaret.

Taylor Hill

Tüm yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalışan Taylor Hill, podyumda bir rüzgar estirecek meleklerden.

Barbara Palvin

2018 yılında podyuma geri dönmeye hazırlanan meleklerden biri de Barbara Palvin.

Georgia Fowler

İlk kez 2015 yılında podyumda yürüyen Victoria’s Secret meleği Georgia Fowler, bu sene de podyumda yıldızını parlatmaya hazırlanıyor.