2018 Victoria Secret Fashion Show’da Yeni İsimleri Gölgede Bırakacak Olan Melekler

Yılın en gözde şovu ufukta bizi bekliyor.
Her sene, dünyanın en iyi modelleri, bu görkemli pistte, Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de milyonlarca dolar değerinde pırlantaya gömülü bir şekilde yürüyor.
Senenin en gözde müzisyenleri sahne alırken, defileyi izlemek için de heyecanla bekleyen binlerce kişiyi de unutmamak gerek.
2018’in şovu için hazırlıklar devam ederken, hangi modellerin bu podyumda (yüksek ihtimal) yürüyeceklerine göz atmaya ne dersiniz?
Listeye eklenen yeni isimlere şuradan göz atabilirsiniz, biz şu an yeni isimleri gölgede bırakacak gibi duran eski melekleri radara alıyoruz
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Sara Sampaio
Melek Sara Sampaio’nun sadece birkaç hafta önce paylaştığı VS çekimlerinden yola çıkıyoruz ve podyumda yürüme ihtimalinin emin bir bahis olduğunu düşünüyoruz.
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Candice Swanepoel
Haziran ayında ikinci oğlunu dünyaya getiren model Candice Swanepoel’in 2018 gösterisini atlayıp atlayamayacağı merak ediliyordu ama Instagram’ından yaptığı paylaşımla, bu şova çoktan hazır olduğunu doğruladı.
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Stella Maxwell
Tüm yılın en çalışkan isimlerinden olan Stella’yı bu podyumda göreceğimiz için mutluyuz.
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Behati Prinsloo
Son iki şova çocukları Dusky ve Gio’ya olan hamileliklerinden dolayı katılamayan, Behati’nin 2018’deki büyük geri dönüşünü heyecanla bekliyoruz.
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Jasmine Tookes
Victoria’s Secret Fashion Show’da podyumda sıraya girecek isimlerden.
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Elsa Hosk
Favori meleklerimizden.
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Bella Hadid
Melek olmasa da, podyumun hakkını veren modellerden olan Bella Hadid, muhtemelen bu sene üçüncü şovuna katılacak.
Gigi Hadid
Şangay’da 2017 yılında gerçekleşen şova katılmasa da, Gigi’nin bu yıl kanatlarını yeniden canlandıracağını konuşulanlar arasında.
Romee Strijd
Melek Romee, podyumda yürüme ihtimalini garanti altına alan isimlerden.
Lais Ribeiro
Lais Ribeiro, bu sene yine Fantasy Bra’yı giymeyebilir ancak Lais şovun hala önemli bir parçası olmaya devam edecek.
Martha Hunt
Victoria’s Secret çekimlerini iki hafta önce instagram’ından paylaşıyor olması Marta Hunt’ın da bu podyumda yürüyeceğine önemli bir işaret.
Taylor Hill
Tüm yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalışan Taylor Hill, podyumda bir rüzgar estirecek meleklerden.
Barbara Palvin
2018 yılında podyuma geri dönmeye hazırlanan meleklerden biri de Barbara Palvin.
Georgia Fowler
İlk kez 2015 yılında podyumda yürüyen Victoria’s Secret meleği Georgia Fowler, bu sene de podyumda yıldızını parlatmaya hazırlanıyor.