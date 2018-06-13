2018 Yılında Ünlülerin tercih Ettiği En İyi Gelinlikler

Kapak Karesi: Amy and Stuart Photography

Gelinlik konusunda ilhama ihtiyacınız varsa; bu yılın ünlü gelinlerinden ilham alabilirsiniz!

İşte yılın şimdiden çok konuşulan gelinlerinin ilham verici gelinlik seçimleri: 

Meghan Markle

Yılın en çok konuşulan gelinliği dediğimizde şimdiden listenin başını Kraliyet Düğünü’nde Meghan Markle’ın tercih ettiği Givenchy gelinlik çekiyor desek yanılmış olmayız herhalde. Clare Waight’ın hazırladığı gelinlik çok fazla tartışma yaratsa da; şimdiden adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Düğün sonrası resepsiyon için ise Stella McCartney imzalı bir elbise tercih eden Markle; tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tabitha Simmons

Ünlü ayakkabı tasarımcısı Tabitha Simmons’ın viktoryen ilhamlı bu Dolce & Gabbana gelinliği; oldukça etkileyiciydi.

Shanina Shaik

Victoria’s Secret modeli Shanina Shaik; Bahamalar’da gerçekleşen düğününde Ralph&Russo imzalı bir gelinlik tercih etti.

It’s official! 👰 🤵 #TessaBarron2018

Nicky Rothschild (@nickyhilton)’in paylaştığı bir gönderi ()

Tessa von Walderdorff

Countess Tessa von Walderdorff’ın Paris Hilton’un erkek kardeşi Barron ile St. Barts adasında evlenirken tercih ettiği büyüleyici gelinlik; Watters Mihr imzalı.

Chanel Iman

Chanel Iman; Sterling Shephard ile evlenirken tercihini Zuhair Murad imzalı gösterişli bir gelinlikten yana kullandı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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