Alessandra Ambrosio’nun Yeni Yaz Stili

Alessandra Ambrosio’nun yeni saç modeli bu yaz için esin kaynağımız olmaya hazır.

Bu yaz, saçlarını değiştirecek çok fazla yıldız isim olacak, buna şüphe yok. Tüm bu isimleri göz önünde bulundurup, düşünüldüğünde yeni bir saç modeli için heveslenmemek pek mümkün değil gibi.

Mesela; süper model Alessandra Ambrosio’nun omuz hizasında kestirdiği yeni saç modeli onlardan sadece biri.

37 yaşındaki model, dün instagram hikayeden yaptığı paylaşımlarla değişimi adım adım duyurdu.

Yaz için küçük değişimler arayanlara, evde saç kesimi örneği gösteren Ambrosio’nun izinden gitmeyi düşünenler?

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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