Alışveriş Listenize Eklemeniz Gereken Çiçekli Uzun Elbiseler

Alışveriş sepetinizin yenileri olamaya aday elbiseler tam karşınızda!
Çiçekli elbiseler sadece düğünler, önemli kutlamalar veya o diğer özel etkinliklerde tercih edilmekten çok daha fazlasına dönüştü. Sokak stilinin vazgeçilmez bir parçası olarak hayatımıza giren çiçekli elbiselerden sezonun öne çıkanlarına göz atmaya ne dersiniz?
Tabii, şu andan itibaren seçim yapmakta zorlanabilir ve üzerinizde zarif baskılar hissedebilirsiniz.
Kombin konusunda da büyük bir kullanım kolaylığı sunan, tarzınız ne olursa olsun tercih etmeniz gereken parçalardan.
Koton
Şehirdeki yaz düğünleri veya parti stili için tercih edebileceğiniz zariflikte.
Bershka
Halka küpelerle kombinleyerek de mükemmel şıklığı yakalayın.
adL
Tam bir yaz ruhu! Hem ofis hayatı hem de özel bir gün için tercih edilebilir güçte.
Mango
Yerlere kadar uzunlukta olan bu elbise için gardırobunuzda yer açmaya hazır mısınız?
& Other Stories
Aranılan sarı çiçekli elbise bulundu.
Topshop
Serin yaz akşamları için biçilmiş kaftan.
Warehouse
Stil sahibi görünmenin yolu bu yaz çiçekli elbiselerden geçiyor. İşte bu elbise de kanıtı.
H&M
Sneaker’lar ile yakalayabileceğiniz rahat bir stil için…
Pull&Bear
Yanları yırtmaçlı bu çiçekli elbise aradığınız yaz ruhunu taşıyor.
Zara
İnce topuklu ayakkabılarla birlikte yakalayabileceğiniz ideal şıklık.
Love My Body
Kırmızının gücü adına.
Stradivarius
İnce askılı elbiselere karşı koyamayanlara göre…