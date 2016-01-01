ANTİK HERAKLEIA KENTİ’NDE BAFA SANAT KAMPI BAŞLIYOR!





Yaz tatillerini farklı sanat dallarında çalışmalar yaparak ve bu süreci “yeniden üreterek” geçirmek isteyenler için Bafa Sanat Kampı 01 Temmuz 2018’de başlıyor!

Bafa Sanat Kampı, antik Herakleia Kenti üzerinde kurulmuş olan Kapıkırı Köyü’nde hayata geçirilen bir sanat ve tatil projesidir.

Katılımcılar bir hafta boyunca seçtikleri farklı sanat atölyelerine katılarak; becerilerini geliştirir, eserler ortaya çıkarır ve “sürekli tüketim” yerine yaşadıkları haftayı yeniden üretirler… Ege Bölgesi’nin en güzel yürüyüş rotalarında, yöreye hakim rehberler eşliğinde yapılan hafif yürüyüşler ile bölgeyi tanır, fauna ve flora hakkında bilgiler edinirler…

01 Temmuz – 01 Eylül 2018 tarihleri arasında 9 ayrı dönem olarak düzenlenen Bafa Sanat Kampı her hafta Pazar günü çalışmalarına başlıyor ve bir sonraki hafta Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Bu bir haftalık süre içerisinde fotoğraf, drone ile havadan görüntüleme, gezi yazarlığı, yaratıcı drama, kilim dokuma, ebru, eşarp / kolye yapımı, ahşap boyama gibi atölye çalışmalarından birini seçen katılımcılar her gün teorik ve pratik çalışmalarla bu başlıklarda çalışmalar yapacaklar.

Atölye çalışmalarının yanı sıra antik kent gezileri, yürüyüşler ve deniz keyfi de programda yer alan etkinlikler arasında yer alıyor. Bafa Sanat Kampı’nda pansiyon, bungalov, köy evi ve çadır konaklama tercihleri yer alıyor.

Bafa Sanat Kampı 01 Temmuz – 01 Eylül 2018 tarihleri arasında Antik Herakleia Kenti üzerine kurulmuş olan Kapıkırı Köyü’nde gerçekleştirilecek.

Detaylı Bilgi

FOTOTREK FOTOGRAF MERKEZİ / 0212 251 90 14

www.bafasanatkampi.com

