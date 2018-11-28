Aralık 2018 Astroloji Yorumunuz

Su Karakuş’un özel olarak hazırladığı Aralık 2018 astroloji yorumlarınız…

1 Aralık

Merkür gerileyerek Akrep burcuna tekrar dönecek. Gizli saklı olana merak, düşünceleri kendine saklamak, en derini hissetmek üzere kuşkucu ve sorgulamacı konuşmalar yapmak, kolay güvenmeyen yaklaşımlar sergilemek bu döneme özgü düşünceler.

2 Aralık

Venüs Akrep burcuna yerleşiyor. Aşktan fazlasına, tutkuya ve derin bir bağlılığa ihtiyaç duyulacak bu dönem de aşkı göstermek yerine ilgilendiğiniz kişinin anlamasını ve harekete geçmesini beklemek tercihiniz olabilir.

6 Aralık

Merkür Akrep burcunda durağanlaşacak ve ertesi gün ileri harekete geçmiş olacak. Gölge dönem yani hala şakalarını sürdüreceği, sürprize ve hataya açık dönem 15 gün daha sürecek.

7 Aralık

Yay burcunun15. derecesinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Beş gün öncesinden beş gün sonrasına kadar etkili. Merkür retrosu sona erdiği için yeni başlangıçlara uygun.

Özellikle eğitim, seyahat ve dış ticaret alanında çalışanlar için. Ancak Balık burcundaki Mars-Neptün kavuşumu hayal kırıklığı ile şiddetti, su baskınlarıyla sert bir havayı buluşturuyor. Ve bu buluşma Yeni Ay’a sert açıyla bağlanacak. Yani yenilik sert bir nedenden dolayı zorunlu olabilir.

Uranüs-Venüs ve Ay düğümleri arasındaki açı bir miktar zorlayıcı.

12 Aralık

Merkür tekrar Yay burcuna giriş yapıyor. Akrep/ Yay burçlarında gerçekleşen yılın son Merkür gerilemesi 6 Aralık tarihinde sona erdi. Yay burcuna ikinci kez giriş yapan Merkür bu kez düşünce hatalarını düzeltmeye, her konuda bilgi edinmeye, bilgiyi işleyip başkalarıyla paylaşmaya yardım edecek. Üniversite düzeyinde eğitim görenler için başarılı bir dönem olabilir.

22 Aralık

Dolunay 0.derece yengeç burcunda oluştuğunda gökyüzünün rengi değişecek ve Uranüs uyumlu açısıyla birlikte sürpriz gelişmeler, aradığını bulmak, anneyle ve çocuklarla ilişkili iyi haberler sevindirecek. Dolunay beş gün önceden beş gün sonrasına dek etkili.

29 Aralık

Ay Terazi burcunda ilerlerken sabah saatlerinde sosyal olmak isteyecek belki son dakika programları yapacağız ancak öğleden sonra Ay’ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte sosyalleşmek yerine gizli saklı kalmasını istediğimiz bir yılbaşı eğlencesini tercih edeceğiz. Yılbaşının piyango talihlileri Akrep, Yay, İkizler ve Yengeç’le ile yükselen burcu bunlardan biri olanlardan çıkabilir.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Ayın ilk yarısında zorunlu yenilikler eğitim, taşınma, seyahat alanınızda gerçekleşecek. İstemediğiniz bir şeyi yapmaya mecbur kalmak içsel dengenizi bozabilir.

Ayın ikinci yarısında ev ve yuva alanındaki sürpriz bir gelişme neşenizi yerine getirebilir. Hataları düzeltmek ve çözüm bulmak ayın ikinci yarısından itibaren mümkün olacak.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Ayın ilk yarısında ödeme dengenizi bozacak gelişmeler söz konusu. Grup çalışmaları veya arkadaşların kararlarına uymak kaybettirebilir. Yatırımlarınızı kendiniz yönetmelisiniz.

Ayın ikinci yarısı daha keyifli. Dolunay çevresel faktörleri hesaba katabileceğinizi ve destek alacağınızı anlatıyor. İçsel bir yönelim sizi mutluluğa, anı yaşamaya götürecek.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Ayın ilk yarısı zorlu. Mecburi evlilikler veya iş ortaklıkları kariyerinizi değiştirebilir ve öfkeniz yükselebilir. Çıkış yolu için acele etmeyin ayın ikinci yarısında daha keyifli hissedecek, mali güçlüklere sürpriz çözümler bulacaksınız.

Yeniden kazanmak özgüveninizi yükseltecek ve zorunlulukları ortadan kaldıracak. Yılbaşının talihlilerinden biri olmak için pozitif düşünceye önem vermelisiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

İş alanınızda ayın ilk yarısında yapacağınız yenilik isteyerek değil bazı mecburiyetlerden oluşabilir. Kent veya ülke değiştirmek, okula yakın olmak gibi nedenler sevimsiz durumlara düşmenizle sonuçlanabilir.

Ayın ikinci yarısında kendinizi ortaya koyacak sürpriz tekliflerle yeniden istediğiniz alanda yeşereceksiniz. Üzülmek için acele etmeyin ayın ikinci yarısını bekleyin.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Çocuklarla veya partnerinizle ilgili yenilikler ayın ilk yarısında kendinizi zorunlu ve iyi hissetmeniz nedeniyle yapılsa da aşırı harcamalar düşündürecek ve kızdıracak. Çok kararlı olmanız gerekmiyor zira ayın ikinci yarısında koşullar değişecek.

İç dünyanızı huzura kavuşturan bir teknikle karşılaşacak veya kullanmaya başlayacaksınız. Her şeyi değiştirebilme yeteneğinizle mutlu sonuçlara koşacaksınız.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Ev ve aile konusunda değişiklikler ayın ilk yarısında neşenizi kaçırabilir. Zorunlu bir evet demekle hayatınız bir ortam ortaklığına doğru ilerleyebilir. Ancak çabucak demoralize olmayın.

Ayın ikinci yarısında iyi dostlar destek verecek ve yeni gelirler kazanmanızı, durumunuzu değiştirmenizi sağlayacak. Hiçbir olumsuzluğa uzun süre katlanmayacaksınız.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Yakın çevrenizi isteğiniz dışında değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. İş alanınızla yolları ayırabilirsiniz. Birçok aksilik hayatı sorgulatırken ayın ikinci yarısında havanız ve moraliniz yön değiştirecek, eski neşenizi kazanacaksınız.

Yakınlarınızdan gelecek yeni bir teklif, sürpriz öneriler, avantajın elinize geçmesi kariyerinizde yükseliş anlamına gelecek. Yenilen değil kazanan taraf olacaksınız. Ayın ilk yarısında enseyi karartmayın.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

Mali konularda çeşitli aksilikler yaşanabilir ve ayın ilk yarısında modunuz, motivasyonunuz düşebilir. Özgüveninizi sarsacak gelişmeler bir miktar para kaybettirebilir. Aşka bakış açınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Ayın ikinci yarısında bu gelişmelerin müssebbipleri pişmanlık duyup sizi arayabilir. Sürpriz bir teklifle iş alanında yükselişinizde gerçekleşebilir, ortam değişikliği yapabilirsiniz. Zaman herşeyin ilacı.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Ayın ilk yarısında hayatınızı yeniden sorgulayacak kişiliğiniz ve görünüşünüzde önemli bir değişiklik yapmak durumunda kalacaksınız. İyimserliğinize gölge düşürecek bu gelişme aile bireyleriyle aranızda çıkan sorunlar olabilir.

Ayın ikinci yarısında çocuklarınızın veya partnerinizin yapacağı bir sürprizle yeni gelirler kazanma imkanı bulacak, durumu avantajınıza çevireceksiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Ayın ilk yarısında suçluluk duygularıyla yoğrulabilir, travmatik bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızın sağlığı can sıkıcı olabilir. Kardeşlerinizin veya akrabaların tutumuda öfkenizi yükseltebilir.

Ayın ikinci yarısında evlilik veya iş ortaklığı durumunuza ilaç gibi gelirken, yeni bir eve kavuşmak hayalinizde olmayan bir konforu da sağlayacak, keyfinizi yerine getirecek.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Yeni arkadaşlar ayın ilk yarısında mecburen hayatınıza katılacak ancak çok güvenmemekte fayda var. Mali konularda kayıplar yaratabilir ve öfkenizi yükseltebilirler.

Ayın ikinci yarısında ise iş alanınızda aradığınıza ulaşacak, yeni bir çevrede yükselişinizi garantileyeceksiniz. Yenilik içinizi açacak. Ayın ilk yarısında dikkatli olarak büyük sorunları engelleyebilirsiniz.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Kariyerinizle ilgili güya sevindirici gelişmeler ayın ilk yarısında bir tuzak olabilir ve hayal kırıklıkları ruhsal durumunuzu alt üst edebilir. Kötü sürprizlere hazırlıklı olmalı ve öfkenizi kontrol altında tutmalısınız.

Ayın ikinci yarısında ise aşk veya yaratıcı yeni bir proje sürpriz şekilde hayatınıza girecek, enerjinizi yükseltecek. Mali konularda katkısı olacak bu ilişkiye evet demelisiniz.

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