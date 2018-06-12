Ariana Grande Nişanlandı!

Ariana Grande ve sevgilisi Pete Davidson nişanlandı! Bir kaç haftadır ilişkileri süren çift; hayranlarını oldukça şaşırttı.

Çifte yakın kaynaklar “Oldukça yeni bir çiftler. Kısa sürede aşık oldular ve yan yana çok mutlular. Aslında nişanlanmaya geçtiğimiz haftalarda karar verdiler. Evlenmek için acele etmiyorlar ama arkadaşları onlar için çok heyecanlı ve destekleyici.”

Ünlü TV programı Saturday Night Live‘ın öne çıkan oyuncularından olan Pete Davidson ve Ariana Grande; Harry Potter kostümleri ile Instagram karesi paylaşarak ilişkilerini duyurmuşlardı.