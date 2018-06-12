Ariana Grande Nişanlandı!

Ariana Grande ve sevgilisi Pete Davidson nişanlandı! Bir kaç haftadır ilişkileri süren çift; hayranlarını oldukça şaşırttı.

Çifte yakın kaynaklar “Oldukça yeni bir çiftler. Kısa sürede aşık oldular ve yan yana çok mutlular. Aslında nişanlanmaya geçtiğimiz haftalarda karar verdiler. Evlenmek için acele etmiyorlar ama arkadaşları onlar için çok heyecanlı ve destekleyici.”

i thought u into my life 💭 woah ! look at my mind 💡⚡🙈

Ariana Grande (@arianagrande)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ünlü TV programı Saturday Night Live‘ın öne çıkan oyuncularından olan Pete Davidson ve Ariana Grande; Harry Potter kostümleri ile Instagram karesi paylaşarak ilişkilerini duyurmuşlardı.

the chamber of secrets has been opened …

Pete Davidson (@petedavidson)’in paylaştığı bir gönderi ()

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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