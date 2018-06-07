Arzu Nesnesi: Jay Z’nin Les Benjamins Ceketi

Beyonce ve Jay Z birlikte çıkmış oldukları On the Run II Tour isimli dünya turnesinin daha ilk durağından gündemin tepesine yerleşmeyi başardılar.

Turne süresi boyunca sahne performanslarından, kostümlerine kadar tüm gözler üzerlerinde olan ikilinin biz de yakın takibindeyiz.

Radarımızda, özellikle de o etkileyici sahne kıyafetlerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Galler’ın başkenti Cardiff’de gerçekleşen ilk konserde, Jay Z tercih ettiği Les Benjamins SS18 koleksiyonundan Dubbo3 ceketiyle ilham verici bir görünümle karşımızdaydı.