Arzu Nesnesi: Yastık Çantalar

Hayır, kol altında toplanan bir uyku tulumu değil o? Sokak stilinin yeni gözdesi yastık çantalar, imza parça olarak sahnedeki yerini aldı ve olmazsa olmaz kategorisine eklendi.

Bu büyük çanta trendinin arkasında Maison Margiela markası yer alıyor.

Önceki sezonlarda hayatımızda olan kapitone çantalar, omuz taşımısına oldukça uygundu. Ama işler değişti. Margiela Glam Slam Bag, abartılı bir siluete sahip modelle karşımızda. Çantanın; pamuk şekeri pembesinden beyaza kadar hemen hemen her tonu mevcut.

Son zamanlarda ortaya çıkan moda trendlerinin çoğu gibi biraz tuhaf olsa da, bir yıldız parça olacağı kesin. Büyüleyici etkisine kapılmamak ne mümkün. Sokak stili için en iyi kullanım önerilerine de göz atmayı unutmayın.