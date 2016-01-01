AYAKKABI TUTKUNU ANNELER İÇİN RENGARENK KOLEKSİYON





Deichmann, annelerin en özel gününde kalplerini çalacak birbirinden şık ayakkabı ve çanta alternatifleriyle annelerin ayaklarına baharın enerjisini taşıyor. Marka, yeni sezon ayakkabı koleksiyonuyla her derde çözüm bulan kahraman annelerin ayaklarına konfor ve zerafeti bir arada getiriyor. Geniş hediye seçenekleriyle her yaştan kadına hitap eden Deichmann, sezonun canlı renkleriyle annelerin vazgeçilmezi oluyor.

Annelerin sıklıkla tercih ettiği pastel tonlarının yer aldığı koleksiyonda, baharın gelişini müjdeleyen sandaletler, koşturma içerisinde geçen günlerinde konfordan vazgeçemeyen annelerin tercih ettiği sneakerlarla Deichmann, her zevke ve her bütçeye uygun alternatifler sunuyor. Üstelik Anneler Günü’ne özel, sadece 11-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile, seçili ürünlerde %20 oranında indirim yapılacak.

www.deichmann.com.tr

