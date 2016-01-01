AYAKKABI VE ÇANTA TUTKUNU ANNELERE EN TREND HEDİYE HOTİÇ’TEN  





Hotiç vitrinlerinde yerini alan birbirinden renkli ve göz alıcı tasarımlar hesaplı alışveriş imkanıyla anneler ile buluşuyor.

Dünya trendlerini koleksiyonlarına başarıyla yansıtan Hotiç, modern çağın annelerine kalite, moda ve konforu bir arada sunarken, yeni sezon koleksiyonunda devam eden % 60 indirime ek olarak Anneler Günü’ne özel artı % 25 indirim imkanıyla da hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor.

Gezgin ruhlu, özgür ve cesur annelere hitap eden tasarımların yanı sıra hareketli şehir hayatını seven annelerin de tercih edeceği modelleri ile annenize hediye seçmek Hotiç ile keyife dönüşecek.

Ayakkabı sektörünün öncü markalarından Hotiç’in, uygun fiyat imkanlarıyla sahip olabileceğiniz modelleri tüm Hotiç mağazalarında ve www.hotic.com.tr adresinde sizleri bekliyor.



