BAMBU VE PAMUK ‘POSH BABY BY MOMEASY’DE BİRLEŞTİ…





Pink Blue Baby markası Kurucusu Ayşe Yeşil’in girişimcilik hikayesini anlatan konuşmacı olduğu, POSH BABY by MOMEASY ‘Mehmet Ustaoğlu PR’ tarafından ve Gazeteci Yazar Nora Romi moderatörlüğünde Perispri Balat’ta basına ve blogger annelere özel kahvaltıda tanıtıldı…

Girişimci bir iş kadını olan Ayşe Yeşil’in 2013 yılında ilk bebeğini kucağına almasıyla ‘’ momeasy müslin ‘’ markasının hikâyesi başlamış oldu. Bugüne geldiğimizde minimalist annelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ‘’ Posh Baby by Momeasy ‘’ markamızı geliştirdik.

Bu amaçla moda ve renkler dünyasının başarılı dizaynırlarından Ran Shabani ile çalıştık. Özel bir dokuma tekniği ile bambunun yumuşaklığını pamuğun emiciliği ile birleştirdik. Böylece minimalizm anlayışımızı hem desenlerde hem kumaş özelliğinde yakalamış olduk. Bu amaçla puset örtüsü, kundak, çarşaf vb. gibi kullanım alanları için ürünler ürettik.

Türk ve dünya anneleri bebekleri için artık daha şık daha konforlu ve daha sağlıklı müslinler seçebilecek. Posh Baby by Momeasy müslinlerini mayıs ayında bebek mağazaları ve online web sitelerinden satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.pinkbluebaby.com

