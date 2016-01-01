



A7 Kitap Yayınevinden çıkan kitap, ‘BAYAN DEĞİL KADIN’ Seda Kaya Güler bu kitaptaki yazıları gazetecilik yıllarındaki deneyimlerinden, gözlemlediklerinden, görüşlerine başvurulan uzmanların söylediklerinden oluşmaktadır.

Gazeteciyim ben. Haberci. Haber veren. Bilgilendiren. Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri, olup bitenleri, yenilikleri, buluşları, bilimsel verileri, kısacası her tür bilgiyi aktaran kişiyim. Bir anlamda aracıyım. Ülkeyi yönetenler, iş dünyasını belirleyenler, toplumu eğitenler, konularında uzman olanların ve sanatçıların görüşlerini aktarmakla yükümlüyüm…

Yaklaşık 36 yıldır bunu yapıyorum. Bu kitaptaki yazıların çoğu da 14 yıl boyunca aralıksız yazdığım Yeni Asır Gazetesi’ndeki yazılarımdan oluşan bir seçkidir. Bu seçki, okuduklarım, gördüklerim, gözlemlerim, deneyimlerim ve görüşlerine başvurduğum uzmanların söylediklerinden oluşuyor.

Seda Kaya Güler Yazarken hep bir şeylerin değişmesini umut eder insan. Bir işe yaramak, birilerinin ufkunu açmak, haksızlıkların, aksaklıkların, yanlışların giderilmesine katkıda bulunmak vb. İşimi hep severek yaptım. Bazen aynı konulardan söz etmek sıkıldım. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dile getirmekten; kadın ve erkeğin farklı oluşundan ama bu farklılıkların aynı haklara sahip olmalarını engellemediğinden ve bu iki cinsin her konuda eşit olduğunu yazmaktan.

Fakat yine de her şeye karşın yazmaya devam! Eşitsizlik ortadan kalkıncaya kadar yazmaya, anlatmaya devam!



