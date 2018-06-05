Bella Hadid Hiç Estetik Yaptırmadığını Açıkladı

Bella Hadid; sosyal medyada uzun süredir devam eden estetik iddialarını daha da alevlendiren açıklamalarda bulundu. Hadid; yüzünde hiç estetik olmadığını ve bunu kanıtlamak için yüzünü taratabileceğini söylüyor.

“İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama isterseniz bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum çünkü yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı.”

Hadid’in estetik açıklamaları bununla da sınırlı değil. Geçmişte görüntüsü ile ilgili zorbalığa maruz kaldığını açıklayan model; ergenlik çağında Gigi Hadid’i kıskandığını da itiraf ediyor:

“Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi’nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe ben kalçalarım yüzünden utanıyordum. Ayrıca garip bir yüzüm olduğunu düşünüyordum. Özelliklerimden dolayı okuldaki arkadaşlarım tarafından zorbalığa uğradığımı çok iyi hatırlıyorum.”

İnternetteki öncesi/sonrası kareleri nedeniyle açıklamaları sonrası tartışmaları daha da alevlendiren Bella Hadid; sizce de haklı olabilir mi?