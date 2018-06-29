Bella Hadid’in Altın Kız Anı

MET Gala ya da Cannes ya da herhangi önemli bir kırmızı halı anı farketmiyor… Bella Hadid her daim büyüleyici görünüyor! Ünlü model bu kez geçtiğimiz gece katıldığı; Bulgari‘nin Roma’da düzenlenen özel gecesinde altın suyuna batırılmış gibi görünen elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Bu seksi, metalik zincir kumaştan oluşan Versace elbiseyi transparan stilettolar ve Bulgari mücevherlerle tamamlayan Hadid, gecenin yıldızı oldu.

 

Eğer elbise size tanıdık geldiyse hemen hatırlatalım; geçtiğimiz sene Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi ikonik modeller, aynı koleksiyondan elbiselerle Versace defilesinde yürümüşlerdi.

Bella Hadid’in bu “altın kız anı”na bayıldık!

 

@bulgariofficial Roma 💛

🦋 (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ()

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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