Bella Hadid’in Altın Kız Anı

MET Gala ya da Cannes ya da herhangi önemli bir kırmızı halı anı farketmiyor… Bella Hadid her daim büyüleyici görünüyor! Ünlü model bu kez geçtiğimiz gece katıldığı; Bulgari‘nin Roma’da düzenlenen özel gecesinde altın suyuna batırılmış gibi görünen elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Bu seksi, metalik zincir kumaştan oluşan Versace elbiseyi transparan stilettolar ve Bulgari mücevherlerle tamamlayan Hadid, gecenin yıldızı oldu.

Eğer elbise size tanıdık geldiyse hemen hatırlatalım; geçtiğimiz sene Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi ikonik modeller, aynı koleksiyondan elbiselerle Versace defilesinde yürümüşlerdi.

Bella Hadid’in bu “altın kız anı”na bayıldık!