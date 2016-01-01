BEYMEN ARTİSTİK DİREKTÖRÜ MURAT TÜRKİLİ İLE SORU-CEVAP



Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili gerçekleştirdiğimiz bu keyifli röportaj; sıcak yaz günlerinin içinizde oluşturduğu alışveriş seslerini daha da körükleyebilir.

Yaşasın yeni sezon heyecanı!

BEYMEN Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun doğuş hikayesini paylaşır mısınız?

Bu sezon BEYMEN Club koleksiyonunda, özellikle Kuzey Afrika kültüründen çok fazla dokunuşlar görebilirsiniz. Antik dünyadan izler barındıran Marakeş, Tunus gibi Kuzey Afrika şehirleri, hem Akdeniz hem de Afrika kültürünü solumanıza imkan tanıyan, batı ile doğunun güzelliklerini buluşturan en etkileyici şehirler arasında.

Bu çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan, dolayısıyla inanılmaz canlı renkleriyle ve desenleriyle büyüleyen kentler bizim için zengin bir yol rehberi oldu. Bu kültürün etkisi etnik desenler, renkler, boncuk işleme gibi artisanal detaylar ve püskül gibi aksesuar kullanımları olarak koleksiyona yansıdı.

Yeni bir koleksiyon hazırlama sürecinde sizi en çok zorlayan aşama hangisi?

Her yeni koleksiyonun kendi içerisinde barındırdığı yeni bir hikaye ve bu hikayenin hayat bulan ana karakterleri var. Beni en çok zorlayan bu başlangıç hikayesini ve karakterleri doğru oturtabilmek. Doğru başlayan her hikaye, doğru biteceği için başlangıç benim için çok önemli.

Bu sezon BEYMEN Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna hangi renkler hakim?

Koleksiyonda öne çıkan renkler arasında, özellikle ilham kaynağımız Kuzey Afrika’nın bakır ve toprak tonları ile birleşen, parlak mercan ve mavi tonunu sayabiliriz. Beyaz, siyah ve lacivert ise asla vazgeçemediğimiz şehirli tasarımlar içinde önemli bir yere sahip. Yeni sezonda bu şehirli anlatımı biraz daha açık pembe ve ekru ekleyerek yumuşattık diyebiliriz. Canlı sarı, yeşil ve kırmızı renkeri ile göz alan şal desenimiz ile birleşen haki ve deve tüyü renklerini ise sezonun olmazsa olmazları olarak değerlendirebiliriz.

BEYMEN Club koleksiyonuna yeni dahil olan bikini ve mayo koleksiyonu için biz oldukça heyecanlıyız. Sizden koleksiyona dair biraz detay alabilir miyiz?

Sıcak yaz sezonunda Club tasarımlarına eşlik edecek şık ama aynı zamanda konforlu çok özel bir bikini ve mayo koleksiyonu hazırladık. Bikini ve mayo desenlerinde özellikle Akdeniz ve Afrika’nın buluştuğu Kuzey Afrika ülkerlerinde bolca kullanılan geometrik kilim motiflerinden ilham aldığımız etnik desenlerin yanında, Fas ve Tunus’un zengin kültüründe parlak renkleri ile dikkat çeken şal desenlerini kullandık. Ayrıca bikini ve mayo modellerimizi Afrikan kültürünün bir yansıması olarak tahta boncuklarla süsledik.

David Hockney’in ünlü pop art tablosu “A big Splash’‘ten ilham alan yaz grubu koleksiyonunu göz önünde bulundurunca, sanata ilave olarak sizi etkileyen diğer ilham kaynakları nelerdir?

Sanata ilave olarak beni etkileyen ilham kaynakları arasında önceliği arkadaşlarım alır. Arkadaşlarım benim en önemli ve öncelikli ilham kaynaklarımdır. Bunu takiben mimari ve ürün tasarımlarını da unutmamak lazım. Son olarak da tabii ki hayatın kendisi…

Kariyeriniz için aldığınız en zor kararlar…

Kariyerim için aldığım en zor karar Paris’ten İstanbul’a geri dönmek oldu.

Mükemmel bir iş günü nasıl biter?

Mükemmel bir iş günü gün içerisinde yapılması gerekenlerin tamamlanması ve bir ertesi günün planlamasıyla biter. Evime dönmek üzere arabaya binip yola çıkmak en keyifli andır benim için.

Her duyduğunuzda enerjinizi yükselten şarkı?

Pulp- Common people

Unutamadığınız yaz anınız…

İbiza’ya, Mert Alaş ve Marcus Piggott’a ziyaret yapmıştım. Marc Jacobs’ta tam o sıralar onlara misafir olmuştu. Hep birlikte akşam geç saatlerde Jade Jagger’ın evindeki tümü aile ve çocuklardan oluşan partiye baskın yaptık. Kate Moss ve Jefferson Hack’in de bulunduğu bu tabii ki havuza atılmakla geldi. Asla unutamadığım, inanılmaz eğlendiğim bir yaz akşamı partisiydi.

