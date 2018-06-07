Beyonce ve Jay Z’nin On the Run II Tour Turnesi Stili

Büyük bir heyecanla beklenen Beyoncé ve Jay Z’nin On the Run II Tour turnesi Galler’in başkenti Cardiff’de başladı.

Queen B ve Jay Z’nin sahne performansları kadar merak edilen bir diğer şey de elbette ki yeni turne gardırobu. Şimdiye kadar, Beyoncé, performans boyunca üç kıyafet değişikliği yaptı. Leopar desenli bir görünümden sonra beyaz kristal süslemeli blazerla sahneye çıkan Beyonce son olarak da baştan aşağı bir Gucci kızı oldu.


Beyaz kristallerle süslenmiş blazer, New York’lu tasarımcı LaQuan Smith tarafından Queen B için özel olarak tasarlandı.

Bu görünümün haricinde diğer kıyafetlerinin konsere özel olarak hazırlanmadığını söyleyebiliriz. Örneğin; Gucci görünümü, markanın Pre-Fall 2018 koleksiyonunda yer almakta.

 

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 1998-2004 yılları arasında toplam altı sezon yayınlanan efsane dizi Sex and the City 20. yaşını kutluyor. ♥️ #sexandthecity #sarahjessicaparker #carriebradshaw #kimcattrall #kristindavis #cynthianixon
    1
  • 15 Haziran’da vizyona girecek olan Ocean’s 8 filminin dün gece gerçekleşen prömiyerinden öne çıkan anlar. 🎬 İzlemek için sabırsızlanıyoruz. #marieclairetr #oceans8 #cateblanchett #sandrabullock #rihanna #annehathaway #sarahpaulson #mindykaling #awkwafina #helenabonhamcarter
    2
  • Dün akşam sezon finali yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Esra’sı Derya Beşerler Namoğlu’nun bakım sırları haziran sayımızda sizi bekliyor. 💄 #marieclairetr #deryabeserler #ufaktefekcinayetler #utc Hazırlayan: Damla Suay Fotoğraflar: Selin Saral
    3
  • 55 yaşında hayata veda eden Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.🙏🏻 #katespade #rip #marieclairetr
    1
  • “Sırada neresi var?” ☀️✈️⛵️ İlham dolu rotalarıyla Marie Claire Travel’ın yeni sayısı tüm bayilerde. Kaçırmayın. #marieclairetr #marieclairetravel
    29
  • 2018 CFDA Moda Ödülleri’nin ilham verici güzellik görünümleri için ekranı sola kaydırabilirsiniz. #marieclairetr #cfda #irinashayk #gigihadid #kendalljenner #kimkardashian #marthahunt #emilyratajkowski #cateblanchett #alessandraambrosio
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için