Beyonce ve Jay Z’nin On the Run II Tour Turnesi Stili

Büyük bir heyecanla beklenen Beyoncé ve Jay Z’nin On the Run II Tour turnesi Galler’in başkenti Cardiff’de başladı.

Queen B ve Jay Z’nin sahne performansları kadar merak edilen bir diğer şey de elbette ki yeni turne gardırobu. Şimdiye kadar, Beyoncé, performans boyunca üç kıyafet değişikliği yaptı. Leopar desenli bir görünümden sonra beyaz kristal süslemeli blazerla sahneye çıkan Beyonce son olarak da baştan aşağı bir Gucci kızı oldu.



Beyaz kristallerle süslenmiş blazer, New York’lu tasarımcı LaQuan Smith tarafından Queen B için özel olarak tasarlandı.

Bu görünümün haricinde diğer kıyafetlerinin konsere özel olarak hazırlanmadığını söyleyebiliriz. Örneğin; Gucci görünümü, markanın Pre-Fall 2018 koleksiyonunda yer almakta.

