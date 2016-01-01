BLAKE LIVELY’NİN MET GALA AFTER PARTY STİLİNİ HESAPLI PARÇALARLA YAKALAYIN





Blake Lively’nin MET Gala 2018 kırmızı halısındaki stili hala gözlerimizin önünde.

Hazırlık aşaması 600 saatten fazla süren çarpıcı bir Atelier Versace kıyafetle karşımıza çıkan Lively, makyajı ve saç aksesuarıyla da göz kamaştırıcı bir stile bürünmüştü.

Lively bu etkileyici stilini MET Gala After Party’de de devam ettirdi. MET Gala 2018’deki cezbedici kıyafetinin üzerine partiye “Gossip Girl” ruhundaki stiliyle katılan ünlü oyuncunun bu görünümünü mercek altına aldık.

Püsküllü ekose mini eteğini, beyaz bir gömlek ve diz üstü çizmeleriyle eşleştirmeyi tercih eden Lively, omuzları üzerine attığı ceketi ve hacimli dalgalı saçlarıyla da gecenin şık isimlerinden olmayı başardı.

İşte Blake Lively’nin stilini yakalamak isteyenler için hesaplı öneriler.

Bu kombin için mevsim ruhuna daha da uygun bir görünüm yakalamak için çorap tipi kısa botlara da göz atabilirsiniz.



