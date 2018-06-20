Bu Ayın Yıldızı Parlayan 10 Renkli Küpesi

Kıyafetlerinizi / stilinizi parlatmak için ihtiyacınız olan havalı yöntemlerden biri hala küpelerden geçiyor.

Kurallar kitabını bir kenara bırakın ve mevzu küpelerse kendinizi onlara teslim edin.

Bir gömlek, elbise ya da tişört ile yakalayabileceğiniz mükemmel eşleşmenin arkasında yer alan en önemli aksesuarlardan küpe, çok yönlü oluşlarıyla hem gece hem de gündüz için biçilmiş kaftan.

Geçtiğimiz yıldan itibaren boncuklu, sallantılı ve renkli küpelerin devam eden yükselişi bu yaz da kendini göstermekte.

Göz alıcı küpeler takmaktan hoşlanmayanlar için bu trend biraz zorlayıcı olabilir ama ufak adımlarla başlamaya ne dersiniz?

Biraz cesur adımlar atmanızı sağlayacak küpeler tam karşınızda.

H&M | Büyük Küpe

Pull and Bear | Deniz kabuklu ve ponponlu sallantılı küpe

Urban Outfitters | Yarım ay sallantılı küpe

Mango | Sallantılı Küpe 

Jacquemus | Çok Renkli Sallantılı Uzun Küpe

Koton | Boncuklu Küpe

Stradivarius | Zebra desenli ve deniz kabuklu sallantılı küpe

Zara | Kroşe ve Püsküllü Küpe

Lizzie Fortunato | Renkli Sallantılı Küpe

Mars | Mavi Detaylı Sallantılı Küpe

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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