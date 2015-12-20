BUGÜN VE YARIN DAHA MUTLU HİSSETMEK İÇİN





Hepimiz yüksek tempolu bir egzersiz seansının nasıl hissettirdiğini biliriz; müziğin sesi, endorfin akışı ve parlayan bir cilt… Ancak yapılan yeni bir araştırma spor sonrası hissedilen bu pozitif duyguların sandığınız kadar kısa sürmediğini söylüyor.

Personality & Individuality Differences tarafından 3 haftalık bir sürede yapılan çalışmada sabah 9’dan önce spor yapan öğrencilerin bu çalışma sonrası sohbetleri incelendi. Öğrencilerin hepsi oldukça pozitif konularda pozitif konularda konuştuğu gözlemlenen katılımcılar hakkında ilginç olan şey; bu pozitif etkinin bir sonraki sabah spor yapmasalar bile devam ediyor olmasıydı.

Pekala, belki de egzersiz yaptıktan sonra kendinizi süper hissetmek yeni bir kavram olmayabilir ancak bu etkinin bir sonraki gün de sürüyor olmasının keşfi; bu geceki egzersiz programınızı atlamamanız için yeterli. Bir mat ya da yeni spor kıyafetleri almak bile sizin için oldukça motive edici olacaktır. Sonuçta eski tişörtlerle squat yapmak yeterince ilham verici olmayabilir.

Kendinize biraz eğlenceli ve işlevsel spor giysileri almak, kendinizi motive etmek için mükemmel bir yol olabilir.



