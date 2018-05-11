BURBERRY, RICCARDO TISCI İLE TEMELLERİNE GERİ DÖNÜYOR





Givenchy’yle olan 12 yıllık işbirliğini sonlandırdıktan sonra yola Burberry ile devam eden Riccardo Tisci, 12 Mart’ta göreve başladı ve işte ilk koleksiyon ile de karşımızda.

17 yılın ardından Christopher Bailey ile geçtiğimiz Ekim ayında yollarını ayıran ikonik marka Burberry’nin geleceğinin nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

Yeni baş tasarımcı olarak görevine büyük bir hızla başlayan Riccardo Tisci, Burberry için tasarladığı ilk parçaları instagram hesabından paylaştı ve ne beklememiz gerektiğine dair içimize büyük heyecanlar verdi.

Tisci’nin küratörlüğünü yaptığı, Burberry’nin de nasıl bir yönde ilerleyeceğinin göstergesi olan bu koleksiyon ‘B classic’ olarak adlandırılıyor. Tisci’nin zamansız Burberry estetiğini geri getirmeye odaklandığı gerçeği ortada.



