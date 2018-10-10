Burcunuzun İdeal Aromaterapi Kokusunu Bulun

Doğum gününüz sahip olduğunuz kişiliği belirlediği gibi, rahatlamanız ve dinginleşmeniz için de belirli imza kokulara işaret ediyor. Bu kokular sayesinde daha dingin bir hale gelip modunuzu yüksek tutabilir; sakinleşip ferah hissedebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız listeden, yeni mevsime taze bir başlangıç yapmak için; burcunuzun ideal aromaterapi kokusunu bulun:

KOÇ

Onların Ateşli iddialı ve cesur doğaları tamamiyle çekicilik ve karizma ile doludur. Ancak tüm Koç burçlarının sakinleşmesi genelde yavaş yavaş olmalıdır. Baharatlı ve çiçeksi kokular onların sakinleşmesi için tam bir panzehir etkisi görecektir. ‘Enchanted World’ isimli koku, buhur, bergamot, Hindistan cevizi ve karanfil notaları ile hem sizi hem üzerinizdeki yükü hafifletecek.

Amy Zerner Enchanted World Perfume

BOĞA

Hayattaki her şey, özellikle de yemek konusunda kendilerine has bir zevke sahip olan Boğa burçları; tadların ve kokuların armonisine bayılır. Boğa burçlarını en çok rahatlatan kokular Toros gülü, hanımeli ve manolya olacaktır.

InstaNatural Skin Brightening Rose Mask

İKİZLER

Kendilerini genelde çılgın olarak lanse etseler de, içlerindeki klasikten hoşlanan ruhu durduramayan İkizler burçlar için kokularla doğru iletişim çok önemlidir. Lavanta, tatlı bezelye ya da nane gibi evi hatırlatan kokular onları dinginleştirir.

Pearl Bath Bombs in Lavender, pearlbathbombs.com

YENGEÇ

Yengeç burcunda doğanlar insanları besleme ve koruma kabiliyetleriyle ünlüdürşer. Hisleri ve modları onlar için çok önemlidir. Çok çabuk duygu durum değişikliği yaşayan; mutluyken bir anda üzülüp sonrasında yine enerjiyle gülebilen Yengeç burçlarının bu hislerini dengede tutabilmesi için onları rahatlatacak kokular sandal ağacı, selvi, şeftali ya da hindistan cevizi kokuları olacaktır.

Silky Sandalwood Scented Soy Candle, Etsy.com

ASLAN

Aslan burçları dünyaya nasıl yaşadıklarını, eğlendiklerini, güldüklerini ve aşık olduklarını göstermek isterler. Bu yüzden kendilerini rahatlatan kokular da baskın Portakal çiçeği ve narenciye kokuları onları rahatlatır.

Ren Neroli and Grapefruit Body Wash

BAŞAK

Başak burcu bir toprak burcudur ve bu burcun insanı enerjik, güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Sinir sistemlerini rahatlatmak ve endişelerini yatıştırmak için paçuli ya da İtalyan bergamotuna ihtiyaçları vardır. Yapmur ve ot kokuları da onları rahatlatır.

Chandler Candle Co.Italian Bergamot Candle

TERAZİ

Genelde enerjisizlikten yakınan, naif ve içine kapanık Terazi burçlarını bu ruh halinden çekip çıkaracak iki önemli koku var: frezya ve sümbül. Özellikle dinginlik sağlamak için bu kokuları sabun olarak kullanmalılar.

Sabon Vanilla Shower Oil, $23.00

AKREP

Akrep burçları aradıkları gerçeklerin peşinde sinirlerini en çok harap eden burçtur zodyakta. Yoğun tutkuları ve takıntılarının getirdiği ruh halini ise yumrulu çiçekler, ıtır veya gardenya dengeleyecektir.

Terranova Gardenia Hydrating Body Wash

YAY

Yay burcunda doğanlar seyahati, hayvanları ve doğayla ilgili olan her şeyi severler. Onların etnik ruhu için en iyi rahatlatıcı etki ise tarçında gizli.

OĞLAK

Oğlak burçları oldukça derin ve yoğun duygulara sahiptir ve bu yüzden dışarıya çok belli etmeseler de zodyağın sakinleşmeye en çok ihtiyacı olan burcudur. Vetiver onlar için biçilmiş kaftandır. Onlar için gelenekselliği ve sadakati simgeleyen bu koku, rahatlamalarına da yardımcı olur.

Clean Reserve Smoked Vetiver, sephora.com

KOVA

Zodyağın aşırı düşünenleri, Kovalar kırıldıklarında ya da sinirlendiklerinde dışarıya yansıtmasa da bu durumu sağlığına olumsuz olarak yansıtan bir burçtur. Yeniliklerden hoşlandığı kadar alışkanlıklarından da vazgeçemeyen Kovalar için ideal koku kesinlikle tazeliği kadar tanıdık hissiyle de durumu eşitleyen limon notaları! Badem notalarını da deneyebilirler.

InstaNatural Almond Oil, instanatural.com

BALIK

Duygusallık ve romantizmle çevrelenmiş balık burçlarının kokusu ylang-ylang. Bu koku onların negatifliklerini çevreleyerek daha pozitif olmalarını sağlar.

Le Labo Jasmin 17 Shower Gel