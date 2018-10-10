Burcunuzun İdeal Aromaterapi Kokusunu Bulun

 

Toplam
4
Paylaşım
Like 4
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Doğum gününüz sahip olduğunuz kişiliği belirlediği gibi, rahatlamanız ve dinginleşmeniz için de belirli imza kokulara işaret ediyor. Bu kokular sayesinde daha dingin bir hale gelip modunuzu yüksek tutabilir; sakinleşip ferah hissedebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız listeden, yeni mevsime taze bir başlangıç yapmak için; burcunuzun ideal aromaterapi kokusunu bulun:

KOÇ

Onların Ateşli iddialı ve cesur doğaları tamamiyle çekicilik ve karizma ile doludur. Ancak tüm Koç burçlarının sakinleşmesi genelde yavaş yavaş olmalıdır. Baharatlı ve çiçeksi kokular onların sakinleşmesi için tam bir panzehir etkisi görecektir. ‘Enchanted World’ isimli koku, buhur, bergamot,  Hindistan cevizi ve karanfil notaları ile hem sizi hem üzerinizdeki yükü hafifletecek.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (1)

Amy Zerner Enchanted World Perfume

BOĞA

Hayattaki her şey, özellikle de yemek konusunda kendilerine has bir zevke sahip olan Boğa burçları; tadların ve kokuların armonisine bayılır. Boğa burçlarını en çok rahatlatan kokular  Toros gülü, hanımeli ve manolya olacaktır.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (1)

InstaNatural Skin Brightening Rose Mask

İKİZLER

Kendilerini genelde çılgın olarak lanse etseler de, içlerindeki klasikten hoşlanan ruhu durduramayan İkizler burçlar için kokularla doğru iletişim çok önemlidir. Lavanta, tatlı bezelye ya da nane gibi evi hatırlatan kokular onları dinginleştirir.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (2)

Pearl Bath Bombs in Lavender, pearlbathbombs.com

YENGEÇ

Yengeç burcunda doğanlar insanları besleme ve koruma kabiliyetleriyle ünlüdürşer. Hisleri ve modları onlar için çok önemlidir. Çok çabuk duygu durum değişikliği yaşayan; mutluyken bir anda üzülüp sonrasında yine enerjiyle gülebilen Yengeç burçlarının bu hislerini dengede tutabilmesi için onları rahatlatacak kokular sandal ağacı, selvi, şeftali ya da hindistan cevizi kokuları olacaktır.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (9)

Silky Sandalwood Scented Soy Candle,  Etsy.com

ASLAN

Aslan burçları dünyaya nasıl yaşadıklarını, eğlendiklerini, güldüklerini ve aşık olduklarını göstermek isterler. Bu yüzden kendilerini rahatlatan kokular da baskın Portakal çiçeği ve narenciye kokuları onları rahatlatır.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (11)

Ren Neroli and Grapefruit Body Wash

BAŞAK

Başak burcu bir toprak burcudur ve bu burcun insanı enerjik, güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Sinir sistemlerini rahatlatmak ve endişelerini yatıştırmak için  paçuli ya da İtalyan bergamotuna ihtiyaçları vardır. Yapmur ve ot kokuları da onları rahatlatır.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (10)

Chandler Candle Co.Italian Bergamot Candle

TERAZİ

Genelde enerjisizlikten yakınan, naif ve içine kapanık Terazi burçlarını bu ruh halinden çekip çıkaracak iki önemli koku var: frezya ve sümbül. Özellikle dinginlik sağlamak için bu kokuları sabun olarak kullanmalılar.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (8)

Sabon Vanilla Shower Oil, $23.00

AKREP

Akrep burçları aradıkları gerçeklerin peşinde sinirlerini en çok harap eden burçtur zodyakta. Yoğun tutkuları ve takıntılarının getirdiği ruh halini ise yumrulu çiçekler, ıtır veya gardenya dengeleyecektir.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (3)

Terranova Gardenia Hydrating Body Wash

YAY

Yay burcunda doğanlar seyahati, hayvanları ve doğayla ilgili olan her şeyi severler. Onların etnik ruhu için en iyi rahatlatıcı etki ise tarçında gizli.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (6)

 

OĞLAK

Oğlak burçları oldukça derin ve yoğun duygulara sahiptir ve bu yüzden dışarıya çok belli etmeseler de zodyağın sakinleşmeye en çok ihtiyacı olan burcudur. Vetiver onlar için biçilmiş kaftandır. Onlar için gelenekselliği ve sadakati simgeleyen bu koku, rahatlamalarına da yardımcı olur.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (4)

Clean Reserve Smoked Vetiver, sephora.com

KOVA

Zodyağın aşırı düşünenleri, Kovalar kırıldıklarında ya da sinirlendiklerinde dışarıya yansıtmasa da bu durumu sağlığına olumsuz olarak yansıtan bir burçtur. Yeniliklerden hoşlandığı kadar alışkanlıklarından da vazgeçemeyen Kovalar için ideal koku kesinlikle tazeliği kadar tanıdık hissiyle de durumu eşitleyen limon notaları! Badem notalarını da deneyebilirler.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (5)

InstaNatural Almond Oil, instanatural.com

BALIK

Duygusallık ve romantizmle çevrelenmiş balık burçlarının kokusu ylang-ylang. Bu koku onların negatifliklerini çevreleyerek daha pozitif olmalarını sağlar.

BURCUNUZUN İDEAL AROMATERAPİ KOKUSUNU BULUN (7)

Le Labo Jasmin 17 Shower Gel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam
4
Paylaşım
Like 4
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 19 Ekim’de vizyona girecek Ay’da İlk İnsan filminin 17 Ekim akşamı İstanbul’da gerçekleşecek IMAX ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanmaya ne dersiniz? 🌙🎬 Toplamda 10 çifte vereceğimiz davetiye için yapmanız gerekenler çok basit; Filmde Ay’a ilk yolculuk yapan insanı canlandıran Ryan Gosling aracılığıyla, evrene iletmek istediğiniz mesajı yorumlara emoji olarak bırakın ve @marieclairetr hesabını takibe alın. 🌙 Son katılım tarihi: 15 Ekim #AydaİlkİnsanFilmi @uipturkiye #RyanGosling #FirstMan #NeilArmstrong
    1
  • Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de yürüyeceğini açıklayan Behati Prinsloo’nun bu güzellik görünümüne bayıldık!♥️ #behatiprinsloo #versace #victoriassecret #marieclairetr
    0
  • #ŞahinTepesi dizisinden gelen ilk tanıtım görselini nasıl buldunuz? #marieclairetr #zerrintekindor #aybukepusat #borankuzum #ebruozkan #leylatanlar #murataygen
    28
  • Dün gece gerçekleşen American Music Awards’tan #JenniferLopez ‘in göz kamaştıran stili. ⚡️#jlo #jenniferlopez #amas #amas2018
    0
  • İyi ki doğdun Bella Hadid 🎂 #marieclairetr #bellahadid #happybirthday #hbday #22
    0
  • Karşınızda, ekim kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın çekim hikayesi!⚡️ #SerenaySarıkaya #marieclairetr #bakmaoku #serenayxmaviicon @serenayss @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @ibrahimzengin Makyaj: @elcinmutlu_ Makyaj Asistanı: @bediraydinn Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay, @aydinsiila Fotoğrafçı Asistanları: @sonertunca, @mertabedan @baristeksan
    21
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için