CANDICE SWANEPOEL’DEN CİLDİ NEMLENDİREN MASKE TARİFİ





Süper model Candice Swanepoel, geçtiğimiz günlerde parlak teninin arkasındaki sırrı açıkladı.

Her pazar basit malzemelerle yapmış olduğu güvenilir yüz maskesi tarifini, Instagram’dan paylaştı ve herkese bir iyilik yaptı.

29 yaşındaki model, organik ve iki bileşenli bu maskeyi güzellik rutininden ayırmadığını da ekledi.

Evde yapabileceğiniz bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler ise; bal ve hurma.

Swanepoel, hurmanın geyşa’ların güzellik rutinlerinde de kullanılan bir meyve olduğunu açıklıyor. Demir, iyot, magnezyum ve kalsiyum gibi başlıca vitaminlerle dolu oluşu onu daha da kıymetli hale getiriyor.

Swanepoel’in dediği gibi, hurma ve elbette ki bu maske, cildi aydınlatmakla kalmayıp, kırışıklıklar, ince çizgiler ve lekeler için de önleyici görevi görmekte.

Öte yandan balın doğal bir nemlendirici olduğunu da hatırlatan Swanepoel, havadaki nemi alıp, cilde hapsetme özelliğinin de altını çiziyor.

Günün sonunda sizi, nemlendirilmiş ve parlak bir cilt bekliyor.



