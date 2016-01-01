CANNES FİLM FESTİVALİ BAŞLADI





Yılın merakla beklenen etkinliği Cannes Film Festivali başladı.

19 Mayıs’a kadar sürecek olan ve Cate Blanchett’in baş jürisi olduğu festivalin jüri koltuğunda oturacak diğer isimler ise; Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Chang Chen, Robert Guediguian, Khadja Nin ve Andrey Zvyagintsev.

Başrollerinde Penélope Cruz ve Javier Bardem’in yer aldığı Asghar Farhadi‘nin Todos lo saben filmi, festivalin açılışını yaparken Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ve Lars Von Trier’in The House That Jack Built filmlerinin de festival programına eklendiğini belirtelim.



