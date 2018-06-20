Chrissy Teigen’in Doğum Sonrası Güzellik Sırrı

Chrissy Teigen, instagram hesabından doğum sonrası güzellik “şüpheli” bir şekilde güzellik sırrını paylaştı.

Chrissy Teigen, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden. Her yeni gün de, yaşamı hakkında ilgi çekici paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Bu samimi ve dikkat çeken karelerin başında da, henüz yeni doğum yapmış olan Teigen’ın, eşi John Legend tarafından yayınlanan aşağıdaki fotoğrafı geliyor. Teigen fotoğrafta, göğüs pompası kullanıyor.

Peki, Teigen’in paylaştığı eğlenceli ve biraz da şüpheli güzellik sırrına göz atmaya ne dersiniz?

Bir yüz maskesi, vajina buharı ve ısı yastığıyla paylaştığı kare için; “İşe yarıyor mu bilmiyorum?” notunu paylaştı.

@chrissyteigen

Güzellik rutininin etkisinden emin olmadığını itiraf etmiş olsa da, Teigen’a takipçileri tarafından bu yöntemin işe yaradığına dair pek çok yorum geldi.

Doğum sonrası uygulanan bu yöntemin, iyileştirme sürecine oldukça katkı sağladığı yazılanlar arasında.

Gwyneth Paltrow da birkaç yıl önce bu yöntemi şöyle tavsiye etmişti; “Bir taburenin üzerine otururken, buharla birlikte rahminizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.”

Eğer Teigen ve Paltrow için yeterince iyiyse, denemeye değebilir.