Chrissy Teigen’in Doğum Sonrası Güzellik Sırrı

Chrissy Teigen, instagram hesabından doğum sonrası güzellik “şüpheli” bir şekilde güzellik sırrını paylaştı.

Chrissy Teigen, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden. Her yeni gün de, yaşamı hakkında ilgi çekici paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Bu samimi ve dikkat çeken karelerin başında da, henüz yeni doğum yapmış olan Teigen’ın, eşi John Legend tarafından yayınlanan aşağıdaki fotoğrafı geliyor. Teigen fotoğrafta, göğüs pompası kullanıyor.

 

Peki, Teigen’in paylaştığı eğlenceli ve biraz da şüpheli güzellik sırrına göz atmaya ne dersiniz?

Bir yüz maskesi, vajina buharı ve ısı yastığıyla paylaştığı kare için; “İşe yarıyor mu bilmiyorum?” notunu paylaştı.

@chrissyteigen

Güzellik rutininin etkisinden emin olmadığını itiraf etmiş olsa da, Teigen’a takipçileri tarafından bu yöntemin işe yaradığına dair pek çok yorum geldi.

Doğum sonrası uygulanan bu yöntemin, iyileştirme sürecine oldukça katkı sağladığı yazılanlar arasında.

Gwyneth Paltrow da birkaç yıl önce bu yöntemi şöyle tavsiye etmişti; “Bir taburenin üzerine otururken, buharla birlikte rahminizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.”

Eğer Teigen ve Paltrow için yeterince iyiyse, denemeye değebilir.

Toplam
2
Paylaşım
Like 2
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • İyi ki doğdun Nicole Kidman! 🎂Bugün 51. yaş gününü kutlayan Oscar Ödüllü yıldızın unutulmaz görünümleri için ekranı sola kaydırabilir; stil dosyası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz! 🎊🎉 #nicolekidman #biglittlelies #happybirthday #cancerseason♋️ #chanel #dior #marieclairetr
    3
  • Mitolojideki Sirenler’den ilham aldığımız “Mitolojik Deniz Kızı” çekiminin devamı haziran sayımızda.☀️ #marieclairetr Fotoğraflar: Serkan Emiroğlu Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz Saç: Hüseyin Altun Makyaj: Ece Karagülle Moda Editörü Asistanı: Aras Kılıç Model: Getter/ True Models Prodüksiyon: Selin Sever/ SubbStudio
    0
  • Güne; hayatımıza kült Dawson’s Creek dizisiyle giren James Van Der Beek’in bu sevimli aile karesiyle başlıyoruz!♥️ 5. kez baba olan Van Ber Beek’in bu karesi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. #dawsonscreek #jamesvanderbeek #goodmorning #günaydın #marieclairetr
    9
  • Meghan Markle; çok konuşulan kraliyet düğününden tam 1 ay sonra yine beyaz bir Givenchy tasarımı içerisinde!💫 Royal Ascot yarışlarına Prens Harry ile birlikte katılan Markle; zarafeti ve stili ile ilgi odağı oldu. #meghanmarkle #princeharry #royalascot #royalfamily #givenchy #marieclairetr
    1
  • Irina Shayk; geçtiğimiz gün katıldığı Dsquared2 defilesi için tercih ettiği kısa ve katlı bob saç kesimi ile yeni sezon ilham kaynaklarımız arasında yer alıyor.🌟 #irinashayk #dsquared2 #hair #haircut #marieclairetr
    5
  • Yaz geldi! ☀️ Rengarenk ve birbirinden farklı tasarımlarıyla mayo ve bikinileri kıyafetlerinizle de kombinleyebilirsiniz. Stilinizle farkınızı ortaya koymanın tam zamanı. ☀️ “Three Generations In One Pool” çekiminin devamı haziran sayısında. 🌊 Profildeki linkten haziran sayımızın mobil app’ini ücretsiz indirebilirsiniz. #marieclairetr Fotoğraflar: Can Sever Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen Saç: Yıldırım Bozüyük/ art+ist Makyaj: Ece Karagülle Fotoğraf Asistanı: Defne Maşalacı Moda Editörü Asistanı: Yiğit Karaman Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency Modeller: Linda/ True Models, Melis Şeremet/ Flash Model, Fehime Türker
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için