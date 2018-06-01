Cilt Bakım İçeriklerini Bir Arada Kullanmadan Önce Bu Rehbere Göz Atın!

Söz konusu cilt bakım ürünleri ve içerikleri olduğunda kafamız karışabiliyor. Özellikle etkili sonuç almak ve istem dışı bir durumla karşı karşıya kalmamak için içerikler konusunda dikkatli olmak gerek.

Peki hangi içerik birbiriyle kullanılmalı veya kullanılmamalı? Sizin için hazırladığımız bu rehberi elinizin altında bulundurmak isteyebilirsiniz:

Retinol ve C Vitamini

Birlikte Kullanılabilirler mi? Bazı şartlarla; Evet

Bu iki popüler cilt bakım içeriğini bir arada kullanmak cildiniz için biraz sert olabilir. Bu yüzden Gohara; bu iki içeriği rutininizin farklı zamanlarına bölmenizi öneriyor.

“Mesela C Vitaminini sabah duştan hemen sonra; retinolu ise gece kullanın. Ultraviolet ışınları retinolü etkisiz hale getirebilir. C Vitamini ise gün boyu serbest radikallerle savaşmak için birebirdir. ”

Gohara aynı mantığı diğer antioksidanlar için de uygulamanızı öneriyor.

Fotoğraf: @vichyusa

C Vitamini ve AHA

Birlikte Kullanılabilirler mi? Evet

C Vitamini aynı zamanda ascorbic asit olarak da bilinir. En sevdiğiniz asidi tonik ile birleştirmek aşırı olur mu? Gohara eğer cildinizde aşırı kuruma hissetmezseniz devam edebileceğinizi söylüyor.

Fotoğraf: @korres.skincare

Retinol ve AHA

Birlikte kullanılabilirler mi? Hayır

Onlar cilt bakım rutinleri bir çok köşe taşı maddeler olsalar da ikisini karıştırmayı es geçmeniz gerek.

“Retinol ve AHA üstüste katman olarak uygulandığında biraz fazla olabilir. Hatta cildinizde kızarıklık ve tahriş ile karşılaşabilirsiniz.”

Fotoğraf: @muradskincare

C Vitamini, E Vitamini , Ferulik Asit ve Retinol

Birlikte Kullanılabilirler mi? Evet

Muhtemelen c vitamini, e vitamini ve ferulik asit gibi antioksidanları farkında olmadan bir arada kullandınız. Retinol ise doğru miktarda kullanıldığında tüm bunların etkinliğinia arttıracaktır.

Fotoğraf: @vishaskincare

Hiyalüronik Asit ve AHA

Birlikte Kullanılabilirler mi? Evet

İkisinin adı bir arada biraz korkutucu gelebilir ama Hiyalüronik asit cilt için harika bir nemlendirme etkisi verir. Bu da kullanacağınız diğer ürünler için harika bir baz hazırlaması demek. hatta bu nemlendirme işleminin AHA ile daha iyi işe yaradığını da söyleyelim.

AHA ve Su

Birlikte kullanılabilirler mi? Hayır

Bu kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak Patel durumu şu şekilde açıklıyor:

Asitler doğaları gereği düşüj pH değerine sahiptir ve eğer pH bazlı başka ürünlerle katmanlanırlarsa daha az aktif hale gelirler.

Fotoğraf: @renskincare

Favori akne ürünleriniz

Birlikte kullanılabilirler mi? Değişir

Eğer benzoil peroksiti AHA veya retinol ile katmanlarsanız; bu cildinizin bariyerini kırıp tahrişe neden olabilir.

Tabii ki, salisilik asitler ve benzoil peroksit genellikle birbirleri ile birlikte kullanılır-sadece söz konusu retinol ve AHA içeren ürünler olduğunda dikkatli kullanın.

Fotoğraf: @firstaidbeauty