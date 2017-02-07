CİNSELLİK BİR RAHATLAMA İHTİYACI MIDIR?





Her ilişkinin sağlam bir yapı taşıdır. Erkek ve kadının fiziksel olarak buluştuğu anda yakaladığı uyum bazen bütün olumsuzları iyileştiren bir paylaşımdır. Ve birbirinin teninde kendini bulan çiftlerdeki ten uyumu tutkuyla, aşkla sarıldığınız ilişkinin en özel hediyesidir.

Cinselliğin uzun yıllardır bastırılması, insanın geriliminin boşalması olarak kullanılması küçük yaşlarda bilnçaltının edindiği bir davranıştır. İfade edilemeyen cinsel duygular başka psikolojik rahatsızlıkalra neden olur ki bu durumda hayatımızı zehir eder bir hale gelir. Kleptomani, obsesyon, anksiyete gibi bir çok hastalığın temelinde bilinçaltındaki gerginliklerin bastırılması yatar. Cinsellik konuşulmak yerine bastırıldığında bilinçaltı sürekli gerilim ve gerginlik duymanıza neden olacak ve bu gerginliği boşaltmak için de farklı davranış biçimlerinde örneğin ihtiyacı olmadığı halde bir şey çalarak kişinin gerginliğinin boşalmasına neden olacaktır.

Cinsellik yaşıyoruz edilen bir çok ilişkinin altında kişilerin yaşamında tatminsizliklerin gerginliklerini boşaltma ihtiyacı vardır. Ve bu gerginlik içinde gerçekleştirililen cinsel ilişki beraberind erken boşalma, ya da boşalamama, orgazm olamama gibi sonuçları ortaya çıkartır.

Kadın ve erkek arasında sağlıklı bir cinsel ilişki o ilişkideki gerginlikleri, olumsuzları konuşarak çözüme kavuşturma sonrasında cinselliği bir kutlama olarak yaşanmasına izin vermektir. İlişkinizin çıkmaza girdiğini hissettiğiniz dönemlerde buna neden sorunları konuşarak çözüme kavuşturmak en sağlıklı yoldur. Eger tek başına işin içinden çıkamıyorsanız bir uzmandan yardım almak en doğru seçim olacaktır.

Oya Özer

Yaşam Koçu&Bilinçaltı dönüşüm Terapisti

