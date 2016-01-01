CROCODILY KIDS ARCHITECT’İN YENİ MOBİLYA VE TEKSTİL KOLEKSİYONU ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINI ODALARINA TAŞIYOR





Özgün koleksiyonları ve yenilikçi vizyonuyla Crocodily Kids Architect’in yeni mobilya ve tekstil koleksiyonu çocukların hayal dünyasını odalarına taşıyor.

Küçük alanlar, büyük hayaller mottosuyla çocuk yaşam alanları için özgün tasarımlar yapan Crocodily Kids Architect, yepyeni tekstil ve mobilya koleksiyonunu satışa sundu.

Yeni koleksiyonun çocuk yatağı modeli Mira Bed, doğal ahşap ve beyaz renk uyumlu zarif tasarımının yanı sıra fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. Gece lambası olarak kullanılan tavan aydınlatması ve alttan tekerlekli arkadaş yatağı ile tüm çocuk odalarında rahatça kullanılabiliyor.

Yeni koleksiyonda yer alan bebek yatağı modeli DESNA Bed, doğal ahşap yuvarlak detaylarıyla eğlenceli yeni bir tasarım. Yeni doğan bebekler için tasarlanan küçük beşik modelinin yanı sıra yatağın yan parçaları ilave edilerek büyüdüğünde de kullanılabilen fonksiyonel bir tasarım. Geniş çekmeceli ve ileride çıkarılabilen alt değiştirme üniteli şifonyeri ile dağınıklığa da çözüm sunuyor.

Desen ve modelleri Crocodily tarafından doğadan esinlenerek tasarlanan nevresimler, kenar korumalar, kumaş kutular, farklı formuyla dikkat çeken yastık modelleri doğayı seven çocukların hayallerini gerçek kılıyor.

Avrupa Birliği Çocuk Güvenlik Standartları’na uygun normlarda, Ekoteks belgeli kumaşlar, doğal malzemeler (E1 sertifikalı), su bazlı kurşunsuz boyalar (EN71-3 sertifikalı) ile üretilen güvenli ve eğlenceli tasarımlara Crocodily’nin Nişantaşı’ndaki showroom’unun yanı sıra online mağazası www.crocodily.com‘dan da ulaşılabiliyor.

