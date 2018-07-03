Daha Çok Para Kazanmak İçin Burçlara Göre Yatırım Önerileri

Karakterimize ve attığımız adımlara kadar belirleyen burçlarımız, para konusundaki yatırımlarımızı da etkiliyor.

Para konusunda attığımız adımları ve bu adımların geleceğini merak ediyorsanız, işte burçlara göre yatırım önerileri:

KOÇ

Koç erken yaşlardan itibaren, geleceğini kendi ve hayatı üstüne kumar oynayacak kadar riski sever. Girişimci olduğu için yeni yatırımlar yapmak, riskli yollardan para kazanmak, ruhsal olarak tatmin olmasına ve özgüvenini geliştirmesine yardım eder. Ufak da olsa, kendi işinin başında olmak, patron konumunda bulunmak, özgürlüğünü korumasını ister. Birikim yapmak bir koç için oldukça zordur. Sürekli değişik işler yapması büyümesine neden olur. Maddi ve manevi değerler, türbülansa girecek olsa bile kolay sıyrılır. Enerji fazlası, girişimlerinde, başlangıçlarında kimi zaman negatif etkiler de yaratır. Süregelen arayış, daha iyisine duyulan özlem, projelerin yarım kalmasına, bitirmeden ve bir yenisinin başlamasına neden olur. Bu da finansal anlamda kayıpların yaşanmasında önemli bir etkendir. Gözü karalığı, ailenin ve sorumluluğunda tehlikeye atmasına neden olabilir. Rekabete yatkın doğası, başarı yolundaki engelleri kolaylıkla savuşturmasına ve enerjisini baştan sona koruyabilmesine yardımcıdır.



BOĞA

Zodyak’ta banker arketipiyle tanınan Boğa, finansal konularda oldukça tedbirli, sabırlı ve planlıdır. Tüm burçların içinde bireyin yaşamına devam etmek için, gerekli kaynakları saptaması ve sağlamasındaki başarısıyla tanınır. Borç almaktan hoşlanmayan Boğa, kendisinden borç istenmesinden de rahatsız olur. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek için, farklı kaynakları yaratır ve kullanıma sokar. Boğa ne kadar çok para kazanırsa kazansın kendi maddi kaynaklarıyla özdeşleştirir ama gösteriş yapmayı sevmez. Emlak ve arazi de Boğanın uygun gördüğü, yatırım yapmaktan çekinmediği araçlardandır. Borsa, bünyesinde risk taşıdığı için, uzak durmak istediği bir alandır. Bir Toprak burcu olarak, üretime yatkın olduğu için, para kazanmak ve yaşamını devam ettirme özelliği gelişkindir. Türkiye’nin ekonomisi bazı boğa burçları tekelindedir. Yatırımları sadece paraya yönelik değildir. Sanatı ve güzellikleri sembolize eden Venüs ün etkisi altında, antikalar, değerli sanat eserleri de yatırım araçları arasındadır.



İKİZLER

İkizler, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi para konusunda da uzun uzun düşünmekten plan yapmaktan hoşlanmaz… Adaptasyon yeteneği çok yüksek olduğu için, değişen finansal durumlara da kolayca uyum sağlama yeteneği avantajıdır. Yani finansal yapabilirliklerindeki değişimler, İkizlerin çok ciddi etkilenmesine neden olmaz. Aslında rakamlarla arası iyi olan İkizler isterse bütçesini son derece iyi kontrol edebilir.., ani harcamalara gözü kapalı girebilen İkizlerin bütçesinde dalgalanmalar yoğundur. Ancak özellikle tutumlu zamanlardan sonraki harcamaları, aşırı uçlarda gezinmesindeki en büyük etkendir. Yine Ticarete doğuştan yeteneği olan İkizler, özellikle bu alanda iyi paralar kazanabilir. Yeni trendleri çok iyi takip edebildiği için, İkizler ileriye dönük ticari planlamaları ve bu doğrultudaki ticari stratejileri ile başarılı olurlar. Ticari zekâsını kullanarak yaptığı alım satımlardan hayatını devam ettirebilecek, hatta birikim yapabilecek kazançlar elde etmek İkizler için oldukça basit bir yoldur.



YENGEÇ

Yengecin sezgileri ve içgüdüleri çok yoğun olduğu için, ekonomik trendlerdeki değişimleri önceden hissetme potansiyeline sahiptir. Genellikle desteğe ihtiyacı varmış gibi algılanmasına rağmen, güvenliğine çok düşkün olan Yengeç, finansal konularda da oldukça dikkatlidir. Hayatının mali alanındaki planlama ve uygulamalarda her zaman başarılı olur. Yengeç in en tipik yatırım aracı emlaktır. Yine araziye ve binalara, kimselere muhtaç olmamak adına çok önem verir. Öncelikle kendi oturacağı, güvenliği, konforu tam, tüm ailenin rahatlıkla sığabileceği bir ev edindikten sonra, gelir elde etmek ve sağlam yatırımlar yapmak amacıyla emlak almaya devam eder. Ayrıca koleksiyonculuğu nedeniyle, topladığı antikalar, sanat eserleri de yatırım aracı olarak kullandığı diğer alanlardır. Genel olarak toplayıcı, biriktirici bir yapısı olduğu için, boğa gibi yengeç de ne borç almayı ne de borç vermeyi sever. Bir kenara para koymak yengeç için çok zor değildir.



ASLAN

Bonkör, lüks, gösteriş Aslan için para biriktirmek neredeyse imkânsız gibidir. Ancak gücü çok seven Aslan, parayı da bir güç aracı olarak algıladığı için, mümkün olduğunca standardını korumaya gayret eder. Tüm ihtiyacı olanlara ayrım yapmadan yardım etmesine rağmen, kendi muhtaç durumda olmaktan nefret eder. Bu durumdaki Aslanın en yakınlarından bile yardım istemesi neredeyse hayatını kaybetmekle eşdeğerdir. Onurunu ve gücünü her şeyin önünde tutan Aslan, risk almayı da sever dolayısıyla kumar ya da talih oyunları finansal pozisyonunu sarsan en büyük dezavantajları olarak sıralanabilir. Zaman zaman finansal olarak da suiistimal edildiğinin farkına geç varabilir. Bu maddi olanakların bulunmadığı zamanlarda bile, durumu karşısındakilere hissettirmemekle başlayan bir özelliktir. Dolayısıyla Aslanın ailesi kötü durumları en son öğrenir ve büyük şoklar yaşar.



BAŞAK

Aslanın aksine Başak risk almaktan, somut olmayan hiç bir şeye adım atmaktan hoşlanmaz. Başakın finansal ilişkileri oldukça dengeli ve istikrarlıdır. Çalışmayı ve üretmeyi hayatın amacı olarak gören Başak, detayları görerek hareket ettiği için, sağlam adımlar atmakta yanılmaz. Sürekli hesap yapan Başak, dünü, bugünü ve yarını düşünerek hareket eder. Genelde endişeli bir yapısı ve negativiteye eğilimi olduğu için, kötü günlerin yakında olduğunu düşünerek, para biriktirir ve kendini güvende tutmaya çalışır. Çok ince hesaplar yaparak, en iyi kazancı sağlayan yatırım sistemini başarıyla uygular. Başağın en eğilimli olduğu yatırım yöntemi, bankada para biriktirerek, faiz almaktır. Genel olarak israfa karşı olduğu için, tüketimde de hesaplı ve minimize eden bir tarzı vardır. Parasını çok çalışarak kazanır, lüks tüketim mallarına, marka giyeceklere ya da isim yapmış yerlere meraklı değildir. Kişiliği gibi sade bir yaşamı olan Başak, başkalarına hizmet etmeyi sevdiği gibi, finansal anlamda yardım etmekten de sakınmaz.



TERAZİ

Denge unsuru olan Terazi finansal olarak da hayatında stabilizasyona ihtiyaç duyar. Pazarlık etmeden hiç bir şey satın almak istemeyen Terazi, aslında bunu bir prensip olarak yapmaktadır. Sanat ve güzellikler gezegeni Venüs tarafından yönetilen Terazi, değerli taşlara, madenlere, sanat eserlerine ve antikalara yatırım yapmayı tercih eder. Estetik değer yargıları oldukça kuvvetli olduğu için, genellikle aldığı eserlerin sonradan ciddi prim yaptığı görülür. Yine ortaklığı sembolize eden Terazi, ortak yatırımlardan da kazanç sağlar. Aslında son derece bonkör ve lüks yaşamayı sever, birlikte olduğu insan için parasını son kuruşuna kadar gözünü kırpmadan harcayabilir. Özellikle âşık olduğu zaman, finansal konulardaki kontrolünü tamamen yitirmesi olasılığı her zaman vardır. Sosyal yaşama da çok düşkün olduğu için, hem sosyal harcamaları hem de kılık kıyafet harcamaları yüksek seviyelerde dolaşır. Kimi zaman aidiyet ihtiyacından vazgeçemediği için, sosyal hayata ayak uydurma çabası, bütçesinde büyük deliklerin oluşmasına neden olabilir.



AKREP

Kararlı ve dayanıklı bir burç olan Akrep, amacına kilitlendiği zaman asla geri dönmez. Zodyakta finans konularıyla alakalı en iyi burçlardan birisidir. Akrep özellikle geniş ölçekli maddi konularda, analitik yeteneği ve sezgileri yardımıyla olumlu adımlar atar ve başarılı olur. Kendine hiç acımayan, zorluklara göğüs germeyi bir meziyet olarak kabul eden Akrebin hiç bir şeyde olmadığı gibi maddi konularda da hayatın kolaylıklarını beklemek gibi bir lüksü yoktur. Amacına ulaşıncaya kadar sıkıntılara dayanmaktan korkmayan ve çekinmeyen Akrep, aslında güzel şeyleri sever. İyi bir eve, LÜKS bir arabaya sahip olmak, güzel giyinmek onun da hayati amaçlarını arasındadır. Arkasını görebilme kabiliyetinin yansımaları görülür. Ancak ödediği paranın ne olursa olsun karşılığını almak ister. Aldığı bir şeye çok para ödeyebilir ama, sadece aldığı şeyin kalitesine inandığı içindir. Dolayısıyla akıllı para harcayan Akrep, istikrarlı bir mali portre çizer. Terazi de başlayan paylaşımı sürdürmektir.



YAY

Ağustos böceğine benzeyen Yay, mali alanda da oldukça iyimserdir. Varsa harcar, yoksa oturur. Aslında şans ve zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen Yay burcu insanları, hep maddi sınırlarını aşmanın peşindedir. Her şeyi büyük boyutlarda düşünen Yay burcu, büyük yatırımlar yapmayı, geniş ölçekli meblağlarla oynamayı sever. Dolayısıyla riskleri de büyür.Tehlike son aşamasına gelip, kapıya dayanıncaya kadar ne iyimserliğinden, ne de umudundan bir nebze kaybetmeyen Yay, gerçekle yüz yüze geldiğinde şok olur. Aslında her şartta hayata adapte olabildiği ve mutluluğu elde etmekte diğer burçlara göre daha becerikli ve şanslıdır. İnsanın yaptığı en iyi yatırım kendine olanıdır felsefesine çok yatkın olan Yay, kendini ilerletmek, donanımını geliştirmek için hiç bir harcamadan kaçınmaz. İleri yaşlar da bile, fırsatını yakalarsa, para kazanmayı bir yana bırakarak, eğitime başlayabilir. Macerayı sevmesi, uzun yolculuklarla kişiliğini entegre etmeyi amaçlaması nedeniyle, uzun seyahatlere büyük paralar harcamaktan hiç çekinmez. Yayın birlikte olduğu insanlara karşı sorumluluk duygusu çok yoğun olmadığı için, aile üyeleri mali anlamda ciddi problemler yaşatabilir.



OĞLAK

Oğlak, karınca gibidir. Zaman zaman eli sıkı hatta cimri olarak nitelendirilen Oğlak, Zodyak’ın maddeye hâkim olmayı seven burçlarından birisidir. İhtiyat, tedbir özellikleri risklerin Oğlağın yanından sıyrılıp gitmesindeki en önemli etkendir. Planlama, organizasyon ve yönetme yetenekleri finansal alanda da kendini gösterir. Oğlak hayatının maddi hedeflerini saptar ve uzun yıllara ait stratejiler geliştirerek, sabırla, metanetle, yılmadan bu hedefe ulaşmak için durmaksızın çalışmaya başlar. Yatırım yaparken, kazançtan çok emniyet öncelik taşır. Dolayısıyla geleneksel yöntemler, minimum risk tipik Oğlak tarzıdır. Pratik ve çabuk çözüm üreten yapısıyla, finansal tıkanıkların giderilmesinde liderlik rolünü üstlenmeye eğilimlidir. Özellikle organizasyonların finans kısmında çalışan Oğlaklar, zaman içinde şirketin temel taşı haline gelirler. Ekonomi yapmak, bütçe oluşturmak, geleceğe dair ürettiği fikirler, önünü görmesine yardımcı olur.



KOVA

Maddeyle, parayla hiç bağlantısı olmayan burçlardan birisi de Kovadır. Para ancak teknolojiye sahip olmak istediğinde ya da hümaniter amaçla, insanlara yardım etmek istediğinde Kovanın aklına gelir. Demokrasiye ve eşit şartlara çok önem verdiği için, hayatı boyunca asla bireysel kalkınma, kişisel servet edinme amacına da sahip olmaz. Beklenmeyenlerin gezegeni Uranüs tarafından yönetilen Kova, çok değişken, zaman içinde bir aşırı uçtan diğer aşırı uca kayan bir harcama ve biriktirme alışkanlığına sahiptir. Yeniliklerin peşinden giden ve teknolojik alandaki becerisi çok kuvvetli olan Kova, farklı yöntemlerle para kazanır ve farklı şeyler için para harcar. Her an gelişen teknolojiye yatırım yaptığı için, genellikle pek kazançlı değildir. Özellikle maddi sorunlarını paylaşmayı sevmediği için, en yakınları bile mali durumu hakkında bilgi sahibi değildir. Hiç bir lüks tüketime zaafı olmayan Kova, aslında minimum şartlarda bile kendini meşgul edecek, mutlu edecek fırsatlar yaratabilir. Oldukça bağımsız bir yapısı olduğu için erken yaşlardan itibaren kendi hayatını kazanmak için, muhakkak çalışır. Önemli olan kimseye bağımlı olmadan, ya da sadece maddi çıkarlar yüzünden başını eğmeden yaşamına devam edebilmektir.



BALIK

Anti maddeci olarak tanınan Balık burcu, belki de paranın varlığından bile habersiz olabilir. Hayatın gerçeklerinden ve gerekliliklerinden kolayca uzaklaşan Balık, hayatı devam ettirmek için paranın gücüne ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinde şaşkınlık içinde kalır. Balığın maddeyle olan ilişkisini düzene sokabilmesi için ebeveynlerinin erken yaşlardan itibaren ciddi eğitim vermesi gereklidir. İleriki yaşlarda da Balık, yatırımlarında profesyonel yardıma ihtiyaç duyar. Ruhsallığı ve maddeleşememeyi sembolize eden Neptün tarafından yönetilen Balık, diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duygusal ve hassas bir davranış biçimi geliştirmiştir. Nezaketi ve zarafeti yüzünden verdiği borçları geri isteyemediği için, pek çok zaman etrafındaki insanlar tarafından da suiistimal edilir. Dolayısıyla sınırlarını tayin edebilmek, kendine dur demeyi bilebilmek için Balık ın kontrol mekanizmaları üzerinde çalışması gereklidir.