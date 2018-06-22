Daha Fazla Su İçmek İçin 5 Pratik Öneri

Günde sekiz bardak su içmek, en eski kurallardan bildiğiniz üzere.

Vücudunuzun suya ne kadar çok ihtiyacı olduğu gerçeği göz ardı edilmemesi gerekenlerden. Su içmeyi düzenli olarak alışkanlık haline getirenlere ilave olarak, kendine “daha fazla su içmeyi hatırla” söylemlerinde bulunanlar da oldukça kalabalık bir çoğunluk.

Su içmeye yeniden başlamanın ruhuyla (ve can sıkıntısından da kaçınarak), daha fazla su içmek için favori hileleri bir araya getiriyoruz.

İşte karşınızda su içme rehberiniz.

1- Kendinizi Telefonunuzdan Takip Edin

Telefonun 7/24 elimizde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca, su tüketimi çizelgenizi de telefonunuz üzerinden oluşturmanız oldukça mantıklı.

iPhone ve Android cihazlarda bulunan Waterlogged uygulaması, hedefler, hatırlatmalar ve grafiklerle size destek olmaya hazır.

2-Suya Biraz Lezzet Katın

Çok basit bir yöntemle, suyunuza biraz lezzet katmaya ne dersiniz?

Suyunuza ilave edeceğiniz meyve, salatalık gibi besinler su içmenizi daha kolay hale getirecektir.

3-Su Şişesine Yatırım

Elinizden düşürmek istemeyeceğiniz su şişesine yatırım yapmanın tam zamanı.

Düzenli su içmenin yolu belki de bu şişeden geçiyordur.

4-Su Filtreli Sürahi Tercihi

Musluk suyu arıtmanızı sağlayacak sürahilerle de şansınızı deneyebilirsiniz.

5-30 Günlük Bir Maraton Başlatın

Kendinize bir ay boyunca günde en az bir litre su içme hedefi koyun.

Bu süreç aynı zamanda, faydaları kişilere göre değişse de, daha yüksek enerji seviyesine kavuşmanızı ve zamanla parlayan bir cilde kavuşmanızı sağlayacak..