DAHA PARLAK VE KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 4 SMOOTHIE TARİFİ

Formunuzu korumak için son zamanların smoothie trendine eskisinden daha çok ilgi gösterdiğinizin farkındayız. Meyvelisinden çikolatalısına; lezzetleri kadar yararlarıyla da vazgeçilmezlerimizden birine dönüşen smoothie; doğru tarifler uygulandığında cilt için de çok yararlı olabiliyor. İşte yeni sezon öncesinde; daha parlak ve sağlıklı bir cilt için 4 smoothie tarifi:

Miranda Kerr’in yeşil smoothie tarifi

Miranda Kerr bu smoothie’yi “alkalize, besin açısından yoğun ve vitamin değeri yüksek” olarak tanımlıyor. Miranda Kerr’in kusursuz cildini borçlu olduğu bu smoothie; cildi taze tutan antioksidanlara sahipken; aynı zamanda cilde nemlendirici etkisi de bırakıyor.

Malzemeler

1 bardak soğuk hindistan cevizi sütü

1 bardak hindistan cevizi suyu

1 yemek kaşığı Acai Berry tozu

1 yemek kaşığı goji meyvesi

1 yemek kaşığı spirulina

1 yemek kaşığı ham kakao tozu

1 yemek kaşığı maca tozu

1 yemek kaşığı Chia tohumu

1 1/2 yemek kaşığı vegan pirinç protein tozu

Tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelecek şekilde smoothie makinanız ya da mutfak robotunuzda çekin. 1 bardak smoothieniz hazır!

Çilekli ve çikolatalı smoothie

Joyous Health’in kurucusu Joy McCarthy, anti-aging etkisi için antioksidanlar açısından zengin, ham kakao tozunu öneriyor.

Malzemeler

1 kap hindistan cevizi suyu

1/2 kap çilek (taze veya dondurulmuş)

1 muz

1 yemek kaşığı ham kakao tozu

1 yemek kaşığı maca tozu

1 kap fındık sütü

Garnitür için çikolata parçacıkları

Tüm malzemeleri smoothie haline getirin. Süsleme için çikolata parçacıklarını kullanın.

Candice Swanepoel’in Yaban mersini-Muz Smoothie tarifi

Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel; dümdüz bir karın için yardımcı olduğunu söylediği bu smoothie tarifinin aynı zamanda cilt için de çok iyi antioksidan görevi gördüğünü belirtiyor.

Malzemeler

1 dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı protein tozu

1 kap yaban mersini

1 yemek kaşığı Chia tohumu

2 yemek kaşığı badem ezmesi

1 1/2 kap hindistan cevizi suyu

1 yemek kaşığı spirulina

Tüm malzemeleri smoothie haline getirin ve işte hazır!

Joanna Vargas’ın Yeşil Smoothie tarifi

Jenna Dewan-Tatum ve Julianne Moore gibi ünlü yıldızların güzellik danışmanlarından Joanna Vargas, cildimiz için neyin yararlı olduğunu iyi biliyor.

Ingredients:

1 kap marul

1 kap ıspanak

1 avuç maydanoz

3 kereviz sapı

1/2 kap doğranmış salatalık

1 soyulmuş elma

Yarım avokado

Lezzet için zencefil

Smoothie haline getirin ve servis yapın.