DAHA PARLAK VE KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 4 SMOOTHIE TARİFİ

Müşra Demir - NIS 28, 2018 CUMARTESI

 

 

DAHA PARLAK VE KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 6 SMOOTHIE TARİFİ

Formunuzu korumak için son zamanların smoothie trendine eskisinden daha çok ilgi gösterdiğinizin farkındayız. Meyvelisinden çikolatalısına; lezzetleri kadar yararlarıyla da vazgeçilmezlerimizden birine dönüşen smoothie; doğru tarifler uygulandığında cilt için de çok yararlı olabiliyor. İşte yeni sezon öncesinde; daha parlak ve sağlıklı bir cilt için 4 smoothie tarifi:

 

 

Miranda Kerr’in yeşil smoothie tarifi

Miranda Kerr bu smoothie’yi “alkalize, besin açısından yoğun ve vitamin değeri yüksek” olarak tanımlıyor. Miranda Kerr’in kusursuz cildini borçlu olduğu bu smoothie; cildi taze tutan antioksidanlara sahipken; aynı zamanda cilde nemlendirici etkisi de bırakıyor.

Malzemeler

  • 1 bardak soğuk hindistan cevizi sütü
  • 1 bardak hindistan cevizi suyu
  • 1 yemek kaşığı Acai Berry tozu
  • 1 yemek kaşığı goji meyvesi
  • 1 yemek kaşığı spirulina
  • 1 yemek kaşığı ham kakao tozu
  • 1 yemek kaşığı maca tozu
  • 1 yemek kaşığı Chia tohumu
  • 1 1/2 yemek kaşığı vegan pirinç protein tozu

Tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelecek şekilde smoothie makinanız ya da mutfak robotunuzda çekin. 1 bardak smoothieniz hazır!

Sparkle sparkle @official_swarovski ✨✨✨ #swarovskilook

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Çilekli ve çikolatalı smoothie

Joyous Health’in kurucusu Joy McCarthy, anti-aging etkisi için antioksidanlar açısından zengin, ham kakao tozunu öneriyor.

Malzemeler

  • 1 kap hindistan cevizi suyu
  • 1/2 kap çilek (taze veya dondurulmuş)
  • 1 muz
  • 1 yemek kaşığı ham kakao tozu
  • 1 yemek kaşığı maca tozu
  • 1 kap fındık sütü
  • Garnitür için çikolata parçacıkları

Tüm malzemeleri smoothie haline getirin. Süsleme için çikolata parçacıklarını kullanın.

 

 

Candice Swanepoel’in Yaban mersini-Muz Smoothie tarifi

Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel; dümdüz bir karın için yardımcı olduğunu söylediği bu smoothie tarifinin aynı zamanda cilt için de çok iyi antioksidan görevi gördüğünü belirtiyor.

Malzemeler

  • 1 dondurulmuş muz
  • 1 yemek kaşığı protein tozu
  • 1 kap yaban mersini
  • 1 yemek kaşığı Chia tohumu
  • 2 yemek kaşığı badem ezmesi
  • 1 1/2 kap hindistan cevizi suyu
  • 1 yemek kaşığı spirulina

Tüm malzemeleri smoothie haline getirin ve işte hazır!

Morning London! Ready for a full day of transformation with @maxfactor . ??

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Joanna Vargas’ın Yeşil Smoothie tarifi

Jenna Dewan-Tatum ve Julianne Moore gibi ünlü yıldızların güzellik danışmanlarından Joanna Vargas, cildimiz için neyin yararlı olduğunu iyi biliyor.

Joanna Vargas, facialist to stars like Jenna Dewan-Tatum and Julianne Moore, understands the importance of treating the skin from within, too. As a result, the esthetician has developed a number of smoothie recipes to help maintain that post-facial glow long after the appointment is over with.

Ingredients:

  • 1 kap marul
  • 1 kap ıspanak
  • 1 avuç maydanoz
  • 3 kereviz sapı
  • 1/2 kap doğranmış salatalık
  • 1 soyulmuş elma
  • Yarım avokado
  • Lezzet için zencefil

Smoothie haline getirin ve servis yapın.

Müşra Demir

 

 

 