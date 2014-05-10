DAHA PARLAK VE KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 4 SMOOTHIE TARİFİ

Formunuzu korumak için son zamanların smoothie trendine eskisinden daha çok ilgi gösterdiğinizin farkındayız. Meyvelisinden çikolatalısına; lezzetleri kadar yararlarıyla da vazgeçilmezlerimizden birine dönüşen smoothie; doğru tarifler uygulandığında cilt için de çok yararlı olabiliyor. İşte yeni sezon öncesinde; daha parlak ve sağlıklı bir cilt için 4 smoothie tarifi:
Miranda Kerr’in yeşil smoothie tarifi
Miranda Kerr bu smoothie’yi “alkalize, besin açısından yoğun ve vitamin değeri yüksek” olarak tanımlıyor. Miranda Kerr’in kusursuz cildini borçlu olduğu bu smoothie; cildi taze tutan antioksidanlara sahipken; aynı zamanda cilde nemlendirici etkisi de bırakıyor.
Malzemeler
- 1 bardak soğuk hindistan cevizi sütü
- 1 bardak hindistan cevizi suyu
- 1 yemek kaşığı Acai Berry tozu
- 1 yemek kaşığı goji meyvesi
- 1 yemek kaşığı spirulina
- 1 yemek kaşığı ham kakao tozu
- 1 yemek kaşığı maca tozu
- 1 yemek kaşığı Chia tohumu
- 1 1/2 yemek kaşığı vegan pirinç protein tozu
Tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelecek şekilde smoothie makinanız ya da mutfak robotunuzda çekin. 1 bardak smoothieniz hazır!
Çilekli ve çikolatalı smoothie
Joyous Health’in kurucusu Joy McCarthy, anti-aging etkisi için antioksidanlar açısından zengin, ham kakao tozunu öneriyor.
Malzemeler
- 1 kap hindistan cevizi suyu
- 1/2 kap çilek (taze veya dondurulmuş)
- 1 muz
- 1 yemek kaşığı ham kakao tozu
- 1 yemek kaşığı maca tozu
- 1 kap fındık sütü
- Garnitür için çikolata parçacıkları
Tüm malzemeleri smoothie haline getirin. Süsleme için çikolata parçacıklarını kullanın.
Strawberry Chocolate mylkshake for my Valentine❤️ Ingredients: Frozen organic strawberries, raw cacao powder, chia seeds, vanilla, chocolate protein powder, banana, nut milk and lots of ❤️❤️ #joyoushealth #organic #smoothie #cleaneating #chocolate #milkshake #healthymama #healthy #rawcacao #raw #breakfast #chia #fiber #protein #genuinehealth #fermented #yummy #yum #delicious #realfood #love #valentines
?Joy McCarthy? (@joyoushealth) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Candice Swanepoel’in Yaban mersini-Muz Smoothie tarifi
Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel; dümdüz bir karın için yardımcı olduğunu söylediği bu smoothie tarifinin aynı zamanda cilt için de çok iyi antioksidan görevi gördüğünü belirtiyor.
Malzemeler
- 1 dondurulmuş muz
- 1 yemek kaşığı protein tozu
- 1 kap yaban mersini
- 1 yemek kaşığı Chia tohumu
- 2 yemek kaşığı badem ezmesi
- 1 1/2 kap hindistan cevizi suyu
- 1 yemek kaşığı spirulina
Tüm malzemeleri smoothie haline getirin ve işte hazır!
Joanna Vargas’ın Yeşil Smoothie tarifi
Jenna Dewan-Tatum ve Julianne Moore gibi ünlü yıldızların güzellik danışmanlarından Joanna Vargas, cildimiz için neyin yararlı olduğunu iyi biliyor.
Joanna Vargas, facialist to stars like Jenna Dewan-Tatum and Julianne Moore, understands the importance of treating the skin from within, too. As a result, the esthetician has developed a number of smoothie recipes to help maintain that post-facial glow long after the appointment is over with.
Ingredients:
- 1 kap marul
- 1 kap ıspanak
- 1 avuç maydanoz
- 3 kereviz sapı
- 1/2 kap doğranmış salatalık
- 1 soyulmuş elma
- Yarım avokado
- Lezzet için zencefil
Smoothie haline getirin ve servis yapın.
To everyone wearing green for #stpatricksday don’t forget your skin too! Take 15% off our Daily Serum: AKA the green juice for your face. Today only, tap the #linkinbio to get lucky ?☘?☘ ( ? @thegreenfisch )
Joanna Vargas Skincare & Salon (@jvskincare) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()