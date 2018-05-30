Diane Kruger ve Norman Reedus İlk Çocuklarını Bekliyor!

Diane Kruger ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor!

Uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdürdüğü The Walking Dead dizisinin yıldızı Norman Reedus ile bebek beklediklerini açıklayan Kruger’ın yakın çevresi uzun süredir bu söylentiyi dile getiriyordu.

Kruger’ın hamile olduğu dedikoduları ilk kez bu ayın başlarında MET Gala’ya karın bölgesi bol bir elbise ile katıldığında ortaya çıkmıştı.

41 yaşındaki Kruger ile 49 yaşındaki Reedus, 2015 yılında birlikte rol aldıkları Sky filminde tanışmışlardı. Birlikte oldukları dedikodusu ise Şubat 2017’de ortaya çıktı. Kruger 10 yıldır birlikte olduğu Joshua Jackson ile ilişkisini Temmuz 2016’da sonlandırmıştı.