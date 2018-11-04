Dikkat Çekici Bakışlar İçin En İyi Likit Farlar

 

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Likit farlar uygulama kolaylıkları ve uzun süre kalıcılık vaat etmeleriyle de her daim favorimiz.

İşte biraz ışıltının da katkısıyla tüm dikkati bakışlarınıza çekecek en iyi likit farlar: 

Stila Shimmer & Glow Liquid Eye Shadow

Hayat mottonuz “daha çok sim daha iyi” ise hayallerinize bu ürün ile kavuşabilirsiniz. Bu uzun süre kalıcı ürün yüksek pigmenti ile de favorimiz.

Make Up For Ever Star Lit Liquid

Bu farklı şekillerde uygulanabilen likit farı yanaklarınıza da aydınlatıcı olarak uygulayabilirsiniz.

Touch In Sol Metallist Liquid Foil & Glitter Eye Shadow Duo

Bu ürünü bir kez denedikten sonra bir daha bırakamayacağınıza eminiz! Bu pigmentli ürün; maksimum metalik ışıltı sunuyor.

Cover Fx Shimmer Veil

Yüksek ışıltı ve katlanma bölgesinde hatasız bir uygulama için tercihe etmeniz gereken bir likit far.

Giorgio Armani Beauty Eye Tint Liquid Eyeshadow

16 saat kalıcılık ve 21 farklı tondan bahsediyoruz!’

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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