Ekim Ayında Okumanız Gereken Kitaplar

 

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Soğuyan havalarla birlikte özlenilen “kitap + kahve” ikilisi romantizminin de zamanı gelmiş oluyor. Kitap okuma listesini, yeni çıkan yayınlarla güncellemek isteyenleri ise aşağıdaki galeride gezinmeye davet ediyoruz.

Fırçanın Ucundaki Hikâyeler | Dino Buzzati

Zamanın akışı karşısındaki çaresizliğimizin, huzursuz bekleyişlerin, tanıdık kâbusların ve yalnızlıkların usta anlatıcısı Dino Buzzati, Delidolu Yayınları’ndan çıkan kitabı Fırçanın Ucundaki Hikâyeler ile bu kez Ressamlar Kenti’nden sesleniyor okurlarına.

Yapıtlarıyla kendine özgü tekinsiz, gerçeküstü bir anlatı evreni kuran Buzzati’nin elli iki yıl boyunca gizlediği ressam kimliğini gün yüzüne çıkaran Fırçanın Ucundaki Hikâyeler, çok yönlü sanatçının ilk kez 1958 yılında Milano’da sergilediği resimlerine ve bu resimleri “tamamlayan” kısa ve birbirinden bağımsız anlatılara yer veriyor.

 

Ördek, Ölüm ve Lale | Wolf Erlbruch

Ödüllü yazar ve çizer Wolf Erlbruch’un klasikleşmiş modern çocuk kitapları arasında anılan Ördek, Ölüm ve Lale adlı kitabı, yeni basımıyla raflardaki yerini aldı.

Her çocuk bazen ölümün ne olduğunu sorar. Böylesine önemli bir soruya verilebilecek basit bir yanıt var mıdır? Wolf Erlbruch’un yazıp resimlediği Ördek, Ölüm ve Lale, zorlu bir konuyu sıcak, esprili ve zarif bir dille anlatıyor. Kitap, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

4 Enişte 1 Cenaze | Duygu Yazıcıoğlu

Deadlinea yetişeceksin, müşteriden revize alacaksın, dur bunlar yetmez ne kadar yoğun olursan ol İnstegram’a havalı fotoğraf yükleyeceksin, heştegçokmugüzelizki, özel tasarım kahveler içeceksin, sakın şaşırma menümüzde Türk kahvesi yoktur.

Türk dizisi izlemek yasak olmasa da ay çok banal, Netflix izleyeceksin, yüksek belli kot pantolon giyeceksin, ikinci el dükkânından aldığın rengarenk gömleği içine sokacaksın. Araya İngilizce kelimeler serpiştirdiğin cümlelerle müşterini etkileyeceksin, pek tabii zorlu processlerden geçeceksin. İşte sana Ajans İnsanı. Yirmi altı yaşındaki Yartu Tanak, tam da böyle bir Ajans İnsanı’ydı. Ama hayatın onun için hazırladığı birtakım sürprizler vardı. Eniştesigiller yoldaydı, onlara geliyordu. Hatta sanırım gelmişlerdi. Kapı çalıyordu.

Duygu Yazıcıoğlu’nun kaleminden 4 Enişte 1 Cenaze hayata, Ajans İnsanları’na ve eniştelere dair çıkarımlarıyla okurlarını kahkahaya boğacak…

Antika Titanik | Murat Menteş

Parmağını tetikten çek. Namluyu ağzından çıkar. Azrail’in işini, Azrail’e bırak. Derin bir nefes al. Gözlerime bak. Kulaklarını dört aç. Ve beni iyi dinle: Titanik’tesin. Yıl, 2019…

Dünyanın en lüks felaketinde başroldesin. Şimdi…

1] Senin katilini enseleyeceğiz.

2] Seni dirilteni bulacağız.

3] Sen kimsin ahbap, onu anlayacağız.

Titanik’te hiçbir şey göründüğü gibi değil! Ve her an her şey olabilir! Antika Titanik kahkaha dolu bir felsefi polisiye.

Adanmışlık | Patti Smith

İnsan neden yazma mecburiyeti duyar? Başkalarının isteklerine rağmen neden kendini ayrı tutar, üzerine bir koza örer, yalnızlığa dalar? Virginia Woolf ’un odası vardı. Proust’un kapalı pencereleri. Marguerite Duras’ın sessiz evi. Dylan Thomas’ın mütevazı kulübesi.

Hepsi de kelimelerle dolacak bir boşluk peşinde. Bakir topraklara nüfuz edecek, sahipsiz şifreleri kıracak, sonsuz olanı ifade edecek kelimelerle.
Adanmışlık’ta çağımızın en ilham verici sanatçılarından biri sakınmadan defterlerini açıyor, kendi yaratım sürecinin yanı sıra neden yazdığımızı da gözler önüne seriyor.

Hava / Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları | Buket Uzuner

Buket Uzuner, iklim değişikliğinin neden olduğu tabiat felaketlerinin sürdürülebilir temiz enerji çözümleriyle engelleneceğini savunan, hayvan, çocuk, kadın ve çevre hakları destekçisi kadın gazeteci Defne Kaman karakteriyle edebiyata bir iz düşüyor. Yazar, okuru binlerce yıllık kadim Kam  geleneğimizin insanı tabiattaki tüm diğer canlılarla eşit kabul eden özünü hatırlamaya davet ediyor.

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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