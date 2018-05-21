ELSA HOSK’UN SIKI KASLARININ ARDINDAKİ EGZERSİZ PROGRAMI





Yaz sezonu ile birlikte kısa sürede etki edecek egzersiz programları ve motivasyon mu arıyorsunuz? Öyleyse işe Elsa Hosk‘u örnek alarak başlayabilirsiniz!

29 yaşındaki ünlü Victoria’s Secret meleği; kasları ve fit görünümü ile sosyal medyanın da yıldızı.

Aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi bilek ağırlıkları ile çalışan Hosk; bu egzersiz ile popo ve bacak bölgesini çalıştırıyor. Aynı zamanda sırt, harmstrings ve karın bölgesini de çalıştıran bu hareket için tam bir rüya egzersiz diyebiliriz!

“Yemek yemeyi çok seviyorum ve sanırım bu yüzden çok fazla egzersiz yapıyorum. Böylece ne istersem yiyebiliyorum!” diyen Hosk; antrenmanları karıştırmayı seviyor.

“Boksa bağımlıyım. Seviyorum çünkü her seferinde yeni bir şey öğreniyorsunuz; her defasında daha heyecan verici bir hale dönüşüyor. Genellikle hıza ve yüksek enerjiye dayalı antrenmanları seviyorum; ama bunu barre egzersizleri ile de birleştiriyorum.”

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Motivasyonunu nasıl koruduğu hakkında ise “Spor yaptığım zaman nasıl hissettiğime odaklanıyorum. Daha iyi uyuyorum, daha mutlu bir insan oluyorum. İşimi daha iyi yapabilirim bu yüzden sağlıklı seçimler yapıyorum.” diyor.

