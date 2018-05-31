Emily Ratajkowski’den Yepyeni Bir Yaz İmajı

Emily Ratajkowski yeni saç modeli ile yine içimizden aynı şeyi geçirmemize neden oldu!

“Acaba kahkül kestirsem mi?”

Bu cümleyi kurmak için de gerekli her şeyimiz var; rol model bir ünlü ve yeni bir yaz imajı hissi. Tabii, anlık bir stil hamlesi olarak düşünülebilecek kahkül için iki kez düşünmekte fayda var. Kuaföre gitmeden önce kahkülünüzün ne uzunlukta olması gerektiğine iyice emin olmalısınız. Yoğun bir görünüm mü yoksa, yanlara ayrılmış kısa tutamlar mı?

Saçınız düz mü, kıvırcık mı? Ya da kısa mı uzun mu? Doğru kahkül modeline karar vermeden önce tüm maddeleri masaya yatırmakta fayda var.

Hiç endişeye gerek kalmadan en doğru görünümü bulmak için Emily Ratajkowski olmak üzere yıldızlardan ilham almak ve kopya çekmek serbest.

Her zaman için etkileyici bir Kraliçe olan Em Rata, Fransız stili dalgalı bu yeni saç görünümüyle de iddiasını ortaya koydu.

Dumanlı göz makyajıyla, dolgun dalgalara sahip saç modeli Mila Kunis’e gotik bir hava katmış.

Selena Gomez’in bir saç golü attığı ortada. Perçem kestirmeyi düşünenler için oldukça ideal bir model.

Bella Hadid’in bu saç modeli, ilk görüşte insanın nefesini kestiği kesin. Uzun saçlarına bir türlü kıyamayanlar bu görünümden ilham alabilir.

Doğal dalgalı saçlara özenmemek ne mümkün! Vanessa Moody, sadece düz bir kahküle değil aynı zamanda güçlü bir stile de sahip.

Bu yandan ayrılmış perçemli görünümün Reese Witherspoon ile anılması tesadüf değil elbette. Ünlü oyuncunun imzası haline gelen bu model, yüzü çerçevelemesiyle de ideal tercihlerden.

Emma Watson’ın perçemlerini özleyen? Bu etkileyici ve romantik görünümü biz çok özledik.

Eğer henüz kendinizi kahkül kestirmeye hazır hissetmiyorsanız, ilk önce Felicity Jones’un hafif yandan ayırdığı bu çarpıcı stiline göz kırpabilirsiniz.

Lily Collins’in kahkül konusunda inanılmaz bir ilham kaynağı olduğu kesin. Güçlü görünen kaşlarıyla birlikte kahkülün onun havasını yüzde yüz değiştirdiği ortada.

Elbette ki kahkülü imzasını haline getirmiş, Ariana Grande’den de esinlenmemek mümkün görünmemekte. Tıpkı onun gibi yüksek at kuyruğuyla birlikte tercih etmeye ne dersiniz?