EN DOĞAL PLAJ DALGALARINI YAKALAYABİLECEĞİNİZ DENİZ TUZU SPREYLERİ





Deniz tuzu spreyleri, söz konusu saç şekillendirme olduğunda hala favorimiz. Ancak saçı sertleştirmeyen ya da söndürmeyen bir tane bulmak oldukça zor.

İşte sizin için her ihtiyaca yönelik en başarılı deniz tuzu spreylerini listeledik:

Altın ışıltısı

Evet simli saç spreyleri fikrini muhtemelen en son ortaokulda denediniz ancak bize güvenin; altın ışıltısı bulunduran bu formül saçınıza doğal bir etki yaratırken yumuşak dalgalar bırakıyor.

Captain Blankenship Golden Waves Sea Salt Shimmer Spray

Elektriklenmeyi önleyici

Hala tamamen deniz tuz spreyleri fikrine alışkın değilseniz; bu daha az tuz daha çok nem içeren formülü denemelisiniz. Bu Argan yağı ve Kelp özleri ile dolu formül; saçınızda parlek ve yumuşak bir etki bırakacak.

OGX Moroccan Sea Salt Spray

Hacim verici

Bu hafif yapıdaki sprey, buğday içeriği ile saçları da besleyerek hacim veriyor.

IGK Beach Club Texture Spray

Nem formülü

Bu hindistan cevizi içerikli formül; saçlarınızda Pasifik Okyanusu etkisi yaratıyor. Ekstra tuz genellikle ekstra yapışkan anlamına gelir, ama bu formül saç tüm gün nemlei tutmak için Aloe vera kullanıyor.

Herbivore Coconut + Sea Salt Beach Wave Mist

Dalga belirginleştirici

Bu ikonik sprey; saçlara pürüzsüz bir yumuşaklık ve belirgin dalgalar katıyor.

John Frieda Beach Blonde Sea Waves Sea Salt Spray

Saçlarınızın sönmesini engelleyin

Parlaklık arttırıcı meyve yağları ve nemlendirici Hindistan cevizi suyu ile saçın şeklini sabitlerken; UVA ve UVB gibi dış etkenlerden de koruyor.

Bumble and Bumble Surf Spray



