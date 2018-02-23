EN KOYU SİVİLCE LEKELERİNİZİ BİLE KAPATACAK 8 YEŞİL CONCEALER





Eğer cildinizdeki kızarıklıklar; sivilce ve akne izlerinden şikayetçiyseniz ton farklılıklarını eşitlemek için ihtiyacınız olan tek şey yeşil concealer’lar olacaktır. İşte en koyu sivilce lekelerinizi bile kapatacak 8 yeşil concealer:

Dior Fix It Colour

Kremsi ve kusursuz bu kapatıcı ile muhteşem bir görünüm yakalayacağınız kesin!

Becca Backlight Targeted Colour Corrector Pistachio

Kızarıklıkları kusursuz şekilde kapatmakla kalmayıp; ışıldayan inci etkisiyle cildinize parlaklık da katıyor.

Marc Jacobs Cover(t) Stick Color Corrector

Marc Jacobs’ın bu ürününü benzersiz yapan şey; sarı tonlarla da birleşmiş olması ve sadece kızarıklıklarla değil hiperpigmentasyona karşı da etkili olması. Bonus: Blur efekti!

Yves Saint Laurent Touche Eclat Neutralizer

Kalem formatındaki ambalajıyla favorimiz olan bu ürün; E vitamini ile anti-aging etkisi de sağlıyor.

Lancome Teint Idole Ultra Wear Camouflage Corrector

Lancome’nun ultra-pigmentli, tam kapsamlı yeşil renkteki concealer’ı en inatçı kusurlarınızı kapatmak için harika bir seçenek.

Essence Colour Correcting Stick

Uygun fiyatı ve etkisiyle kesinlikle favorilerimizden.

NYX HD Photogenic Concealer Wand

Urban Decay’in yeşil kapatıcısının başarılı bir dupe’si olan bu ürün; en az onun kadar etkili.

Urban Decay Naked Skin Color Correcting Fluid

Ekstra kremsi ve kolay yedirilebilen yapısıyla; kızarıklık ve izler üzerinde mucizeler yaratıyor.



