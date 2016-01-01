EN YAKIN ARKADAŞLARINIZLA SEYAHATE ÇIKMA İSTEĞİ UYANDIRACAK 9 FİLM





Yanı başımızda duran yaz aylarının etkisiyle, tatil planları için de kapılar açılabilir.

Peki, bu tatil planlarınızı en yakın arkadaşlarınızla yapmaya ne dersiniz?

Yaz, sevdiğiniz insanlarla tatil planlamak için harika bir dönem. Deniz, güneş ışığı ve bitmeyen aktiviteler arasında, en iyi arkadaşlarınızla birlikte seyahat etmek her zaman için iyi fikirdir.

Yine de nereye gideceğinizden emin değilseniz, sinemadan ilham alın ve seyahat planı öncesinde size yol gösterecek olan bu filmleri seyredin.

Thelma And Louise

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Başrollerinde Susan Sarandon ve Geena Davis’in yer aldığı Thelma and Louis, eğlenceli ve maceracı bir gezi arayanlar için biçilmiş kaftan.

The Bucket List

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Listeler yaparak ilerlemekten keyif alanlar için harika bir film.

The Bucket List, iki usta oyuncu Morgan Freeman ve Jack Nicholson’ı buluşturan eğlenceli bir yapım.

Letters To Juliet

Sophie’nin (Amanda Seyfried) İtalya’nın Verona şehrindeki sahneleri için mutlaka izleyin. Romantik sahnelerin başrolde olduğu filmde fonda da İtalya ruhu akıp gitmekte.

The Sisterhood Of The Traveling Pants

Dört yakın arkadaş; dördüne de uyan ve aralarındaki sıkı bağlarını gösteren bir çift kot pantolonu, birbirlerinden ayrı gerçekleştirdikleri seyahatleri boyunca paylaşarak, aralarındaki bağı güçlü tutmakta. Birlikte yeni bir ritüel oluşturan bu dört kız arkadaş ve film size kesinlikle ilham verecek.

Jiro Dreams Of Sushi

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Jiro Dreams of Sushi; 92 yaşında bir suşi ustası olan Jiro Ono’ya odaklanan iştah açan bir belgesel. Jiro’nun Tokyo metro istasyonundaki küçük üç Michelin yıldızlı restoranına gitmek için valizleri toparlayabilirsiniz.

Sex And The City 2

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Bol eğlence, moda, arkadaşlık ve Abu Dhabi! Yola çıkmaya hazır mısınız?

The Best Exotic Marigold Hotel

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Bir grup emekli, egzotik bir seyahat için Hindistan’a gidiyor. Bu seyahat boyunca işler planladıkları gibi gitmiyor ve ortaya eğlenceli anılar çıkıyor.

Fool’s Gold

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Avustralya’da bir hazine avına hazır mısınız? Harika görüntüler ve insanın içini kıpır kıpır yapan sahneler için mutlaka izlemelisiniz.

Under An Arctic Sky

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Film, sörfçüleri, fotoğrafçılarının seyahatlerinde gerçekten güzel görüntüler yakalamak için nasıl büyük riskler aldığını gözler önüne seriyor. Eğer macerayı ve eşsiz yerlerde dolaşmayı seviyorsanız, siz ve arkadaşlarınız için doğru film budur.



