Erkeğinizi Favori Seks Pozisyonuna Göre Tanıyın

Partnerinizin bayıldığı seks pozisyonunun aslında size ne anlattığını öğrenmek ister misiniz? İşte sevgilinizi favori seks pozisyonuna göre tanıyın:

1- Misyoner pozisyonu

Misyoner pozisyonu için sekse giriş dersi de diyebiliriz. Bu klasikleşmiş seks pozisyonunu seven erkek kendini pek de güvende hissetmiyordur. Partnerinin tepkilerini sürekli olarak kontrol etme ihtiyacındadır. Aynı zamanda, kontrolü elinde bulundurmaktan hoşlanır. Romantik bir pozisyon olabilir; ama bir o kadar da maceraya kapalıdır.



2- Doggystyle

Bu pozisyonu sevmeyen erkek herhalde yoktur. Partnerinizin favorisi eğer bu pozisyonsa, muhtemelen kendini ormanların kralı gibi hissetmeye bayılıyordur. Fakat romantik olduğu pek söylenemez. Aynı zamanda samimiyet konusunda çekinceleri de var demektir. Seks sırasında kulağına güzel cümleler fısıldamaktan da kaçınıyordur.



3- Kadın üstte

Kadının üstte olduğu pozisyonların en güzel yanı, sonsuz sayıda çeşitlendirilebilmeleridir. Sekste partnerini üstte görmekten hoşlanan erkekler genellikle partnerlerini tatmin etme konusunda endişelidirler. Aynı zamanda, aşağıdayken edilgen konumda olmaktan memnundurlar. Baskın olduklarını ise sadece partnerleri orgazm olduğunda hissedebilirler.



4- Kaşık pozisyonu

Uykuların en güzeliyle eşleştirilen kaşık pozisyonu, duygusal ve nazik erkeklerin favorisi konumunda. Kaşık pozisyonuna “favorim” diyen erkekler daha tutkuludur ve partnerlerini tatmin etmek için özellikle gayret ederler.

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5- Ayakta

İster mutfakta ister duşta olsun, ayakta seks yapmanın büyüleyici etkisi tartışılmaz boyutlarda. Bu pozisyonu seven erkekler maceraperesttir ve sıra dışı işler karıştırmaktan oldukça tahrik olurlar. Aynı zamanda, dolaylı yoldan bu pozisyon yakalanma korkusunu da barındırır. Bu da başka bir heyecan tabii…